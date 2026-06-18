«Погода начнет меняться к лучшему»: Синоптик Михаил Леус рассказал о погоде в Петербурге 18 июня

Дожди в Петербурге возможны лишь в утренние часы. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Погода в Петербурге начнет радовать местных жителей солнышком и теплом. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус. 18 июня в Северной столице ожидается прояснение неба. По словам Леуса, после воздействия североатлантического циклона, погодные условия в Петербурге начнут меняться к лучшему. Во второй половине дня ожидается рост атмосферного давления.

- Дожди возможны лишь в утренние часы, а днем активизируется прогрев воздуха. Температура поднимется до +17…+19° в городе и до +16…+21° в Ленинградской области. Ветер будет дуть с запада со скоростью 5–10 метров в секунду, - отметил синоптик.

Атмосферное давление будет расти и достигнет значения 755 мм рт. ст., что ниже нормы, но всё же свидетельствует об улучшении погодных условий по сравнению с утренними часами.

В пятницу осадков в городе не ожидается. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +11…+13°, а днём поднимется до +19…+21°.

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