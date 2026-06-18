Обсуждение концепции реконструкции продолжается в правительстве Петербурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Территорию завода «Красный треугольник» обновят в Петербурге. О планах сообщил председатель Законодательного Собрания Александр Бельский во время прямого эфире на телеканале «Санкт-Петербург». Он отметил, что часть территории принадлежит городу, а часть - частным компаниям.

- Среди рассматриваемых вариантов развития объекта - создание промышленного кластера, открытие суперколледжа, размещение городского университета с программами подготовки специалистов. Также обсуждается возможность организации кампусов и общественных зон, - отметил Бельский.

Одной из идей является преобразование акватории Обводного канала в линейный парк с пешеходными дорожками и общественными пространствами. Планируется превратить внутренние дворы завода в крытые площадки для проведения мероприятий, включая концерты, даже в холодное время года.

Для реализации проекта требуются значительные инвестиции. Александр Бельский подчеркнул, что без участия города и его вложений найти инвестора будет сложно.

Обсуждение концепции реконструкции продолжается в правительстве города.

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