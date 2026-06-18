Новую станцию метро «Площадь Репина» планируют построить в Адмиралтейском районе

В Адмиралтейском районе также появится площадка для сборки судов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Комитет по градостроительству и архитектуре объявил о новом проекте, в рамках которого «Адмиралтейские верфи» должны разработать план планировки территории для новой будущей станции метро «Площадь Репина». Участок в Адмиралтейском районе ограничен набережной реки Пряжки, Лоцманской улицей и реками - Фонтанкой, Большой Невой, Мойкой и Пряжкой. Документ опубликован на официальном сайте комитета.

- В районе «Адмиралтейских верфей» появится новая станция метро «Площадь Репина-2», образовательные учреждения и площадка для сборки судов. Сами работы будут разделены на два этапа, - сказано в документе. Первый этап продлится до 15 сентября 2026 года. До этого времени петербуржцы и организации смогут внести свои предложения по содержанию и срокам разработки проектов

При подготовке будут учитываться материалы, соответствующие законодательству и заданию. Инициатором проекта выступило АО «Адмиралтейские верфи». Финансирование осуществляется за счет средств предприятия.

В основные задачи проекта входят определение границ элементов планировочной структуры, установление зон общего пользования, разработка красных линий, определение границ для размещения новых объектов, планирование развития территории и формирование земельных участков.

Проект подлежит общественному обсуждению и согласованию с различными комитетами и ведомствами Санкт-Петербурга. Документация будет представлена как в электронном, так и в бумажном виде.

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