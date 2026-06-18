Не шумят и более компактны: Электромусоровозы появились в центре Петербурга

Уборщики мусора в Петербурге пересели на электротранспорт. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге заработали первые электрические мусоровозы. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов. Проект – пилотный. Пока что новый транспорт работает вывозит отходы только в центральных районах Северной столице. Каждый из электромусоровозов оснащен аккумулятором с запасом хода до 260 километров без подзарядки. Они бесшумные и более компактные. Зарядиться транспорт может на мусороперерабатывающем заводе «Волхонка». По расчетам Смольного, экономическая эффективность от использования таких мусоровозов выше дизельных аналогов.

- Экономия на энергоносителях достигает 57% на 1 куб. м отходов, а совокупная экономия = 55%. При этом сокращение выбросов углекислого назад составляет не менее 53 тонн в год на одну машину, - уточнили в пресс-службе администрации Северной столицы.

Добавим, что в Петербурге уже более 70 процентов общественного транспорта работают на видах топлива, которые считаются экологичными. Теперь к этому списку подтягивают и рабочую технику коммунальщиков.

- Это важный шаг к снижению нагрузки на окружающую среду и улучшению качества воздуха в мегаполисе, - добавил Александр Беглов.

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