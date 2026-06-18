Даша обучается в школе-интернате имени Грота с первого класса. Фото: gov.spb.ru

Выпускница школы-интерната № 1 имени Грота для слепых и слабовидящих сдала ЕГЭ на 200 баллов. Дарья Василенко - не обычная школьница, а девочка с нарушениями зрения, однако, это не помешало ей набрать максимальное количество баллов по важным экзаменам и открыть дорогу в светлое будущее. Высший результат она продемонстрировала сразу по двум предметам - русскому языку и литературе. С блестящими итогами сдачи ЕГЭ девочку поздравил губернатор Петербурга Александр Беглов и пожелал ей успешного поступления в выбранный вуз. Кстати, сама школьница не только претендует на золотую медаль, но и мечтает стать журналисткой, готовясь поступить в Высшую школу журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ.

Даша обучается в школе-интернате имени Грота с первого класса. Девочка увлекается плаванием и неоднократно побеждала в олимпиадах по русскому языку и литературе для детей с ограниченными возможностями. Теперь ее имя впишут в историю Петербурга как имя первой выпускницы с ограниченными возможностями, показавшей столь высокие результаты на ЕГЭ.

- Школа имени Грота - первое и старейшее учебное заведение в России для слепых - является гордостью города. В этом учебном заведении школьники с нарушениями зрения получают образование по специализированным программам и навыки для дальнейшей учебы и самостоятельной жизни, - отметил Александр Беглов.

Школа-интернат имени Грота для слепых и слабовидящих.Фото: gov.spb.ru

К слову, педагоги школы применяют инновационные методики, которые впечатляют не только другие регионы, но и зарубежные страны. Благодаря этому в школе-интернате обучаются 357 детей с нарушениями зрения - для них созданы все условия для получения качественного образования.

Обучение в самой школе длится больше обычного - 13 лет, но именно здесь впервые в России разработали систему проведения ЕГЭ по системе Брайля для таких учеников. Для слепых и слабовидящих участников экзаменов предусмотрено увеличение времени на выполнение заданий на 1,5 часа по сравнению со здоровыми сверстниками.

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