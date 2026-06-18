Три дня волонтеры прочесывали леса и побережье в Ленобласти. Фото: vk.com/wall-1315244_14306

79-летняя пенсионерка трое суток выживала в лесу под Выборгом, пока ее не нашли волонтеры и кинологи. Женщина ушла в лес вечером 13 июня и не вернулась. Соседи забили тревогу лишь утром и обратились за помощью, когда женщина не вышла на связь. По словам обеспокоенных жителей, на телефон пенсионерка не отвечала. Как позже выяснилось, все потому, что решила оставить смартфон дома – ведь в лесу он ни к чему. На поиски женщине пришли сразу три поисковых отряда: «Экстремум», «Северо-Запад» и «ЛизаАлерт».

Поисковые отряды активно включились в поиски. Добровольцы обследовали дороги и побережье, чтобы найти пропавшую. Однако поиски с лодки ничего не дали. Погода с каждым часом уменьшала шансы на благополучный исход, но поиски даже не думали прекращать – группы одна за одной ехали на место и искали, не теряя надежду на лучшее. И вот, вечером 16 июня появились новости: найдена, жива.

Пенсионерку отыскал один из псов кинологов. Фото: vk.com/wall-1315244_14306

- Собака одного из волонтеров-кинологов напала на след и смогла отыскать пенсионерку. Женщину эвакуировали и передали медикам скорой помощи, - рассказали волонтеры «Экстремум». На данный момент здоровью и безопасности женщины ничего не угрожает.

Женщину незамедлительно эвакуировали к машине скорой помощи. Фото: vk.com/wall-1315244_14306

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