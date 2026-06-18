Власти Петербурга утвердили цены на питание в школах на новый учебный год. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Власти Петербурга утвердили цены на питание в школах на новый учебный год. По сравнению с прошлым годом еда подорожает на 8 процентов. Так, например, завтрак для учеников 1-4 классов обойдется в 123,4 рубля (было 114,5), а обед - 185,2 рубля (было 171,8). Новая утвержденная стоимость указана в соответствующем постановлении, которое вступает в силу с 1 сентября.

- Для остальных обучающихся стоимость завтрака составит 145, 1 рубля в день, обеда – 217, 6 рубля, комплексного обеда - 362, 7 рубля, - говорится в документе.

К слову, в прошлом году комплексный обед обходился в 336, 4 рубля, а завтраки стоили 134,6 рубля.

Постановление о стоимости питания в государственных образовательных учреждениях Петербурга на 2026/2027 учебный год вступит в силу 1 сентября.

Ранее стало известно, что в школах и детских садах Петербурга могут создать новую систему питания. Она позволит каждому субъекту РФ находить наиболее подходящий ему способ организации питания детей - выбрать можно будет между победителями открытого тендера, при этом особое внимание обратят на способность этих организаций обеспечить качество и безопасность. В 2023 году в нескольких образовательных учреждениях уже проходил эксперимент по централизации школьного питания. Результаты парламентариев порадовали: из завтраков и обедов исчезли контрафактные и некачественные продукты.

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