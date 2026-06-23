«Солнечно, но с ветерком»: Синоптик Михаил Леус рассказал о погоде в Петербурге 23 июня

Жителей и гостей Петербурга ждет приятная погода 23 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

23 июня в Петербурге ожидается ясная и прохладная погода благодаря влиянию антициклона, который распространяется с юго-запада. Переменные облака не помешают насладиться солнечным днем. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус. В этот вторник температура воздуха в городе составит +19…+21 градус, а в Ленобласти - +17…+22 градуса. Ветер будет дуть с запада со скоростью 4–9 м/с.

- Атмосферное давление останется стабильным и достигнет 762 мм рт. ст., что немного превышает норму. Это может способствовать комфортному самочувствию горожан. Однако в среду днем возможны кратковременные дожди. Ночью температура поднимется до +12…+14 градусов, а днем - до +16…+18 градусов, - рассказал синоптик.

Жителей и гостей города ждет приятная погода, идеально подходящая для прогулок и других активностей на свежем воздухе.

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