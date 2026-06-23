Лестницу начали реставрировали в 2025 году. Фото: gov.spb.ru

В музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме отреставрировали лестницу, ведущую на третий этаж, в квартиру №44. В этом здании с середины 1920-х годов до 1952 года жила поэтесса. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В Фонтанном доме жила Анна Ахматова с середины 1920-х годов до 1952 года. Фото: gov.spb.ru

Мастера из Петербурга восстановили ступени и подоконники из путиловского известняка, очистили деревянные элементы окон, выходящих в сад Фонтанного Дома. Аутентичные кованые перила конца XIX века и поручни из ясеня были сохранены. С поверхностей удалили поздние слои краски и вернули им исторический белый цвет.

- Сохранение исторического наследия является одним из приоритетов развития города. Работы по восстановлению первоначального облика лестницы начались в прошлом году и обошлись в 19 миллионов рублей, - рассказал губернатор Александр Беглов.

Мастера из Петербурга восстановили ступени и подоконники из путиловского известняка. Фото: gov.spb.ru

Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме был открыт 37 лет назад, 24 июня 1989 года. Историческая лестница стала частью экскурсионного маршрута в 1992 году.

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