«Заступились сотрудники отеля»: В Турции оправдали россиянина, которого обвиняли в домогательствах к мужчине на дискотеке

Из-за судов семейная пара почти на два месяца застряла в Турции. Фото: личный архив героев публикации

В Турции завершилось судебное разбирательство в отношении петербуржца Виктора Трохина, которого обвиняли в домогательствах к мужчине во время отдыха в Кемере. Суд полностью оправдал россиянина и снял с него все обвинения.

Напомним, история началась в мае во время отдыха семейной пары в отеле Corendon Hydros Club Kemer. По словам супруги Виктора Анны, на дискотеке ее муж случайно задел местного жителя. На следующий день турок обратился в полицию и заявил, что россиянин якобы домогался до него, а также требовал с семейной пары 2 тысячи долларов. После отказа заплатить за улаживание конфликта петербуржца задержали и отправили в СИЗО Антальи.

Спустя несколько дней Виктора освободили под подписку о невыезде, однако покинуть Турцию он не мог до окончания судебного процесса. Более того, супруги подали встречное заявление на своего обвинителя, заявив о вымогательстве денег. По словам Анны, заявление официально приняли, однако о каких-либо результатах его рассмотрения семье пока не сообщали.

За россиянина вступились сотрудники отеля. Фото: личный архив героев публикации

Как рассказала «КП-Петербург» супруга оправданного россиянина, решающую роль в процессе сыграли свидетели со стороны защиты. За Виктора вступились сотрудники гостиницы, которые лично пришли в суд.

- Оправдали. Очень большую поддержку на суде оказал отель. Четыре человека было из отеля: сотрудники, начальник охраны и другие работники. Собственно, защита и строилась на этом. Наши свидетели, персонал отеля, сотрудники службы безопасности - все в суде рассказали, что Витя не виновен, - рассказала Анна «КП-Петербург».

По словам женщины, именно показания работников отеля помогли подтвердить версию семьи о том, что никаких домогательств со стороны россиянина не было. Также у туристов были записи с камер с того самого дня.

Несмотря на оправдательный вердикт, супруги пока остаются в Турции. Теперь им необходимо дождаться вступления решения суда в законную силу, а только после этого покупать билеты домой.

За время разбирательства супругам пришлось отменить возвращение в Россию, потерять деньги за обратные билеты и искать жилье после окончания срока проживания в отеле. Семья неоднократно благодарила неравнодушных людей, которые помогали им финансово и морально пережить этот непростой период.

Теперь Виктор и Анна надеются, что уже в ближайшие дни смогут окончательно закрыть эту историю и вернуться в Петербург.

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