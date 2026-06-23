Малый и средний бизнес Петербурга смогут привлечь более 11 млрд рублей поддержки в 2026 году

Общая сумма поручительств составила 287,3 миллиона рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Малый и средний бизнес Петербурга сможет привлечь более 11 миллиардов рублей поддержки в 2026 году. На заседании Совета Фонда поддержки кредитования малого и среднего бизнеса под председательством вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова приняли решение о предоставлении поручительств пяти компаниям. Общая сумма поручительств составила 287,3 миллиона рублей. Это позволит предприятиям привлечь финансирование в размере 625 миллионов рублей для расширения деятельности.

- Господдержку получат крупный экспортер бобовых, зерновых и масличных культур, сотрудничающий более чем с 30 странами, петербургский производитель кофе и чая, торговые компании, а также компания, специализирующаяся на транспортно-логистических услугах, - рассказал Поляков. Средства будут направлены на текущие нужды предприятий и пополнение оборотных средств.

Вице-губернатор также Поляков подчеркнул, что развитие промышленности и поддержка предпринимательства являются ключевыми приоритетами для города до 2030 года. Он отметил, что малый и средний бизнес нуждается в доступе к государственной поддержке, и рост спроса на финансовую помощь свидетельствует о развитии и расширении бизнеса.

Фонд поддержки кредитования решает проблему недостатка собственного залогового обеспечения для малого и среднего бизнеса, предоставляя дополнительные гарантии в виде поручительств перед банками. В 2026 году предприниматели Петербурга смогут привлечь свыше 11 миллиардов рублей благодаря поручительствам городского Фонда.

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