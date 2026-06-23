Петербургских детей возвращают из лагерей Крыма

Лагеря Крыма закрылись до 1 сентября 2026 года для всех детей страны. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Первая смена для школьников из Петербурга, отдыхавших в «Артеке», уже завершена. Дети возвращаются домой в штатном режиме, с соблюдением всех мер безопасности. Об этом рассказали в Комитете по образованию Северной столицы. Кроме того, стало известно, что в Крыму отдыхала небольшая группа ребят из Петербурга, попавших в «Артек» по региональной квоте и тематическим программам партнеров. В ближайшее время они тоже покинут лагерь. Тем, кто захочет продолжить отдых, предложат варианты размещения в оздоровительных лагерях Краснодарского края. Остальные смогут вернуться домой.

В Комобре также заверили заверили: без отдыха никто не останется:

– Всем, кто получил сертификаты для приобретения путевок в лагеря Республики Крым, переоформят документы на другие организации отдыха по выбору родителей, - добавили чиновники.

Работу по оповещению родителей уже провели. С семьями льготных категорий, чьи дети остались в крымских лагерях или только планировали туда отправиться, ведется индивидуальная работа по возможной замене организации отдыха. В комитете подчеркнули: вся ситуация находится на контроле, и ни один ребенок не останется без летнего оздоровления.

Напомним, летний отдых школьников в Крыму пришлось свернуть досрочно указом главы Республики Крым, который до 1 сентября 2026 года приостановил бронирование мест, прием и размещение детских групп по всему полуострову. По сообщениям СМИ, такое решение связано с необходимостью обеспечить общественную безопасность на фоне угрозы атак беспилотников.

Под ограничения попали не только знаменитый «Артек», но и другие лагеря, санатории и даже некоторые отели. В связи с указом все организации отдыха республики исключены из Реестра организаций отдыха детей и их оздоровления

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max