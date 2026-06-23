Роботы, цифра и достойная зарплата: Как в Ленобласти ломают стереотипы о рабочих профессиях

Ленинградской область третья по выращиванию форели. Фото: Павел Прокофьев.

Многие жители Ленинградской области слышали, что регион активно занимается рыбоводством. К примеру, область третья по выращиванию форели. А вот о том, что в Ленинградской области в деревне Тяглино выращивают сибаса вряд ли кто-то знает. Эта ценная рыба, которую чаще можно встретить в Средиземном море или Атлантическом океане. Сибас на местной акваферме появился недавно, а так здесь живут полутораметровые осетры - местные старожилы, некоторые весят до центнера и дают икру, которую добывают щадящим способом, без вреда для рыбы. Но главное, здесь не просто выращивают рыбу, а еще проектируют и изготавливают оборудование для аквакультуры: бассейны, фильтры, садки для открытых водоёмов. Сначала делали это для себя, чтобы не зависеть от зарубежных партнёров, потом стали работать на заказ. А ведь это только одно из множества предприятий Ленинградской области, о которых кто-то что-то слышал, а кто-то вообще ничего не знает.

- Это мы и решили исправить. Показать, как на самом деле устроена работа на современных заводах и фабриках региона. При этом мы ещё хотим показывать историю успеха, когда люди приходят на производство и делают там карьеру. То есть мы хотим мотивировать людей, чтобы они не боялись каких-то стереотипов, а выбирали для себя интересную работу на производстве и получали достойную зарплату, - говорит генеральный директор АНО «Новые проекты» Павел Прокофьев.

В Ленинградской области в деревне Тяглино выращивают сибаса. Фото: Павел Прокофьев.

Так родился проект «Кадры в кадре», который реализуется при поддержке гранта губернатора Ленинградской области. Главная задача - показать, что промышленность региона, это не про скучные цеха и устаревшие станки, а про технологии, роботизированные линии, цифровой контроль и людей, которые делают реальное дело. Съёмочная группа выезжает на предприятия и несколько дней снимает всё «закулисье». В первом сезоне проекта планируется побывать на 10 заводах и фабриках региона. Зрители увидят обзорные фильмы-экскурсии «Один мой день на заводе», видеоподкасты с HR-специалистами и руководителями, а также короткие ролики для соцсетей - их специально адаптируют под молодую аудиторию

- Будем делать их более игровыми, интересными для молодежи, чтобы было не скучно, а вовлекающе. Отдельно планируем оформлять вакансии, чтобы ребята видели - это работа классная, их ждут, - добавляет Павел Прокофьев.

Проект решает конкретную проблему, актуальную, кстати, не только для Ленобласти: кадровый дефицит. Предприятиям нужны рабочие руки, а соискатели, особенно молодёжь, часто не рассматривают производство из-за стереотипов. «Кадры в кадре» ломает эти стереотипы и показывает, что работать руками сегодня - престижно, выгодно и интересно.

- Во многих районах Ленинградской области есть градообразующие предприятия, где работают поколениями. И зачастую именно в таких посёлках и городах самое стабильное место работы - это заводы. Хорошо, если молодежь будет работать там не вынужденно, а с удовольствием, -добавляет Павел Прокофьев.

Кстати, идея проекта «Кадры в кадре» оказалась востребованной - таким подходом решения проблемы дефицита кадров заинтересовались в органах власти А это значит, что проект может получить продолжение. И это важно, ведь чем больше людей увидят, что производство - это не «скучно», а современно и перспективно, тем быстрее решится кадровая проблема.