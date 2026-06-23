Секретная смотровая площадка, хамам на высоте и зимние сады: Стало известно, что будет в новых небоскребах в Лахте

Башни не помешают пролету птиц. Фото: Kettle Collective

Авторы проекта двух новых небоскребов в Лахте приоткрыли завесу тайны о том, что будет двух новых высотках. Комитет по природопользованию Петербурга объявил общественные обсуждения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), которую могут оказать два здания высотой 703 и 550 метров. В документе подробно расписано, какие функции будут в обеих башнях. Так Лахта-2 – самая высокая, будет привлекать гостей ресторанами, спа-комплексом и смотровой площадкой.

- Предполагается 138 надземных этажей и 3 подземных этажа, - говорится в описании объекта. - В башню ведут два главных входа: общественный вход с южной стороны и VIP-вход, расположенный выше на стилобате. Здание состоит из 9 сегментов, каждый из которых состоит из 16 этажей с двух-трехуровневыми атриумами и общественными помещениями.

Ценники в таких ресторанах наверняка будут кусаться. Фото: Kettle Collective

Отмечается, что в каждой зоне будут какие-либо общественные пространства: самая верхняя зона включает в себя смотровую площадку, магазин, кафе, ресторан и бар, открытые для публики. На этажах ниже расположен двухуровневый ресторан и две группы конференц-залов. Отмечается, что подниматься наверх нужно будет на нескольких лифтах с пересадками, а на пересадочных этажах разобьют зимние сады и обустроят лобби с магазинами.

- На 13 и 14 этажах расположен спа-центр с панорамным бассейном, парными и хамамом, - говорится в описании.

Проект ОВОС вынесли на общественное обсуждение. Фото: Комитет природопользования.

На 129 этаже решили разместить вращающийся ресторан, который позволит гостям осмотреть не только город, но и пространство севернее башни. Самый высокий расторан расположится на 130-м этаже (это выше 500 метров над уровнем моря), в чуть выше на 132 будет бар. Еще выше запланирована смотровая площадка, она займет два этажа (136 и 137). А еще немного выше будет смотровая плоащадка для vip-гостей, где можно будет посидеть в тишине и посмотреть на Петербург с недосягаемой высоты.

- Для VIP гостей смотровой площадки предусмотрен еще один уровень (антресоль) на отметке более 600,6 метра с зоной отдыха с видом на город, - уточнили авторы проекта.

Замечания от петербуржцев по проекту ждут до 27 июня. Фото: Kettle Collective

Вторая башня Лахта-3 будет поскромнее: всего 113 этажей и 550 метров. Здесь будет меньше развлекательных заведений и больше офисов.

- Помимо деловых площадок, будут размещаться выставочные залы, автомойка, заведения общепита, паркинги и магазины, - говорится в описании. - Основное функциональное назначение башни – административно-деловой центр.

Новые "Лахты" станут точками притяжения туристов и жителей города. Фото: Kettle Collective

А что с воздействием на природу? На каждую башню составлен внушительный том, с ответами из различных ведомств. Например, обе высотки не попадают, в зону подземных вод и не будут влиять на перелетных птиц. В документах указано, что за время эксплуатации уже построенного Лахта-центра не было ни одного случая, когда птица врезалась в здание. Замечания от горожан принимаются до 27 июня. После этого проект ОВОС будет утвержден и можно приступать к проектированию зданий.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max.