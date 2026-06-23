Манулята впервые вышли из укрытия. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Любимец петербургской публики манул Шу из Ленинградского зоопарка несколько недель назад стал отцом. Привезенная из Барнаула кошка Пепе родила ему четверых котят. Малыши впервые покинули укрытие и вышли в вольер на глаза умиленной публики. Корреспонденты «КП-Петербург» стали свидетелями первого выхода в свет. Сначала на глаза показалась мама-манулишна Пепе. Она нехотя вылезла из гнезда, чтобы пообедать. Кошачий бог послал ей в этот день кроличью лапку и перепелиные яйца. Кошка обнюхала угощение, выбрала кусок побольше и деловито удалилась в кусты.

- Мы не форсируем события, манулы – кошки очень скрытные, поэтому все происходит в комфортном для них режиме, - объясняет зоотехник отдела «Хищные млекопитающие» Полина Калинина пока Пепе разбирается с добычей. – Может так случиться, что котята сегодня не выйдут. Они только начинают изучать мир и гнездо почти не покидают.

Манулята впервые вышли погулять.

Манулята такие маленькие, что даже киперы (сотрудники зоопарка) еще не научились различать их, поэтому на разных частях тела у них выбрита шерсть, чтобы понимать, где кто. Имен малышам пока тоже не придумали.

- Но уже видно, что у них разный характер. Кто-то жмется к маме, а кто-то активно исследует пространство вокруг, но пока их может напугать даже ветка под лапой, - говорит смотритель. При этом у всех уже проявляется хищный характер. Когда мы их взвешивает, они рычат и кусаются. Пока это можно терпеть, но уже скоро они нас к себе не подпустят.

Манулы интроверты, и общение не любят. Даже к смотрителям относятся с высокомерием. Поэтому вольеры для них обустраивают, как заросли. Не сразу разглядишь, где там прячутся пять килограмм кошачьей ярости. Но Пепе как будто поняла, что мы пришли посмотреть на ее малышей. И после обеда юркнула в логово. Через минуту оттуда начали появляться котята. Серые комочки с опаской отошли от норы на пару метров и стали искать глазами маму. Пепе одобрительно молчала, но одним глазом все же косилась на фотографа. Мало ли чего. Котята и правда распределились по интересам: парочка играла с маминым хвостом. А двое бойко пошли в дальний угол вольера. Но найти там приключений котята не успели. Пепе шикнула и все они убежали в норку. Шоу окончено.

Пепе следит за котятами. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мать одиночка с суровым характером

Появление на свет этих котят в зоопарке называют чудом. Разводить краснокнижных манулов непросто. Обычно они живут в одиночестве. Только на пару месяцев в году их совмещают для продолжения рода. Но может и не получиться. Пепе привезли к коренному петербуржцу Шу из Барнаула в январе этого года.

- Мама Шу очень нежная кошка, по поводкам почти домашняя, - говорят в зоопарке. – А Пепе – настоящая сибирячка. Она Шу сразу показала свой характер, выгнала его из домика, дала по морде лапой. Такой палец в рот не клади.

Но противоположности притягиваются и теперь в зоопарке подрастают четыре котенка. Кто-то из них точно уедет в Барнаул, так как Пепе все еще числится за алтайским зоопарком. Кто-то останется в Петербурге. Но окончательное решение будет принимать специальный человек, который знает всех манулов по морде и по генам. Он решает, кто может участвовать в размножении для сохранения вида.

Четверо манулят родилось в Ленинградском зоопарке. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Шу мечтает о зажировке

Интересно, что манул Шу про свое отцовство даже не догадывается. Сразу после брачного периода кошек развели по разным вольерам. Так происходит и в природе: манулы одиночки. И котятам со своим отцом лучше не встречаться. По словам сотрудников зоопарка Шу живет в ожидании самого приятного периода кошачьей жизни – зажировки. В это время кошки набирают вес перед зимой, чтобы с комфортом перенести холода. Еще несколько недель и Шу вместе с его сородичами переведут на усиленное питание.

Кстати, несмотря на дикий и нелюдимый нрав манулов, их приходится дрессировать. Зажировка требует контроля, а значит, надо кошек взвешивать. Для этого их приманивают на весы вкусняшкой. На языке киперов это называется тренинг. Действительно, если тренировки, то только такие.

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