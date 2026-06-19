Елка, Люся Чеботина выступят на празднике выпускников в Петербурге

Праздник выпускников пройдет 27 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Стали известны артисты, которые выступят на празднике «Алых парусов» в Петербурге 27 июня. Главным музыкальным событием вечера станет концерт на Дворцовой площади, объединенный общей темой «Город мечтателей».

В этом году программа расскажет о взрослении, выборе жизненного пути, преодолении трудностей и движении к своей цели. На сцену выйдут популярные исполнители разных поколений. Среди них Елка, Люся Чеботина, Юлианна Караулова, Татьяна Куртукова, Алена Свиридова, Filatov & Karas, группа TRITIA, а также Юлия Пересильд вместе с группой «МАNДРАГОРА».

Впервые в истории праздника вечер проведут сразу несколько ведущих. Ими станут Юлианна Караулова, Ника Здорик, Сергей Городничий, Вячеслав Макаров и Даша Александрова. Причем они не только будут вести шоу, но и примут участие в концертных номерах.

Украшением программы станет масштабный концерт на Дворцовой площади. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Откроют программу Антон Лаврентьев и хор HOR. Финальным аккордом станет выступление хедлайнера вечера - певицы Елки. Ее номер войдет в финальный блок «Все получится. Вперед к мечте», посвященный вере в себя и собственные силы.

- Наша задача состоит в том, чтобы помочь выпускникам почувствовать, что они творцы своей жизни, - отметил художественный руководитель и главный режиссер концертной части «Алых парусов - 2026» Феликс Михайлов.

И конечно, самой зрелищной частью программы станет прохождение брига «Россия» с алыми парусами по Неве под музыку и залпы салюта.

Напомним, праздник «Алые паруса» был возрожден в 2005 году и сегодня считается одним из самых масштабных и узнаваемых культурных событий России.

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