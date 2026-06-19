Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество
Эксклюзив kp.rukp.ru
19 июня 2026 7:52

Вейпы не смогут запретить в Петербурге в 2026 году

Бельский: Наша задача оградить большинство людей от зависимости
Авторы (2):
Александр ДЫБИН
Маргарита СУРИНА
В обществе активно обсуждается вопрос о необходимости запрета вейпов.

В обществе активно обсуждается вопрос о необходимости запрета вейпов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В обществе активно обсуждается вопрос о необходимости запрета вейпов. Как сообщил председатель ЗакСа Петербурга Александр Бельский в прямом эфире радио «Комсомольская Правда», 92.0 FM, распространение электронных сигарет и их влияние на здоровье вызывает беспокойство, принятие соответствующих мер сталкивается с рядом трудностей.

Одной из основных проблем является сложность контроля за составом жидкостей для курения. Попытки регламентировать химический состав сталкиваются с тем, что производители находят способы обойти существующие нормы. В результате некоторые жидкости для вейпов не подпадают под действующие стандарты.

- Это создает дополнительные сложности для законодателей и контролирующих органов. Необходим постоянный мониторинг рынка и оперативное реагирование на появление новых продуктов, не соответствующих требованиям.

Бельский также добавил, что во многих странах мира вейпы уже запрещены.

- Я за полный запрет. Наша задача оградить большинство людей от зависимости, это делают наши дети, - добавил Бельский.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max