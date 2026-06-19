Бельский: В текущей ситуации решение не проводить парад ВМФ - верное

Последний раз парад ВМФ проводился в Петербурге в 2024 году. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский поддержал решение отказаться от проведения Главного военно-морского парада в городе в этом году. Об этом он заявил 19 июня в прямом эфире радио «Комсомольская Правда», 92.0 FM.

По словам Бельского, такое решение оправдано с учетом текущей обстановки.

- Не проводить парад ВМФ, думаю, верное решение в нынешней ситуации в стране, - сказал председатель петербургского парламента.

Также в эфире Бельского спросили о мерах безопасности на празднике выпускников «Алые паруса», который пройдет в центре Петербурга 27 июня. По его словам, организаторы традиционно уделяют этому вопросу особое внимание.

- Все, что касается «Алых парусов», - это всегда высокий уровень безопасности. Центр города освобождается для выпускников, - подчеркнул Бельский.

Ранее стало известно из СМИ, что Главный военно-морской парад в Петербурге в 2026 году проводиться не будет. Мероприятие, которое проводилось с 2017 года, отменяется уже второй год подряд.

В то же время праздник выпускников «Алые паруса» состоится по плану.

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