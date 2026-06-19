«А если у Месси настроение изменится?»: Александр Бельский дал прогноз на финал Чемпионата мира по футболу

Председатель Законодательного собрания Петербурга, президент федерации футбола Северной столица Александр Бельский дал прогноз на финал Чемпионата мира по футболу. По его мнению за золото будут бороться четыре команды
- Мне кажется что Бразилия, Испания, Германия и Франция будут в полуфинале. Аргентина? Сейчас все хорошо, Месси великолепен, а если у него настроение изменится? Надо смотреть, что будет на длинной дистанции, - поделился с «КП-Петербург» своим мнением Александр Бельский.
А еще спикер городского парламента рассказал, за кого более на этом чемпионате.
- Матчи смотрю, болею за хорошую игру, а еще за Узбекистан, куда деваться? И за Бразилию, там есть наши зенитовцы, - сказал Бельский в эфире радио «Комсомольская правда» 92.0 FM.
Отметим, в заявки различных сборных команд, участвующих в чемпионате мира по футболу 2026 года в США, попали 12 игроков, выступающих за российские клубы. В том числе в составе сборной Бразилии заявлены два футболиста петербургского «Зенита»: Дуглас Сантос и Луис Энрике.
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