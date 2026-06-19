Хотел обмануть психиатров: Стали известны результаты экспертизы убийцы 9-летнего Паши из Петербурга

Петра Жилкина, обвиняемого в убийстве 9-летнего мальчика, признали вменяемым. Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

«КП-Петербург» выяснил результаты экспертизы убийцы 9-летнего Паши. Психиатры признали 38-летнего Петра Жилкина вменяемым. Об этом редакции сообщил источник. При этом сам душитель ранее плакался в интервью телеканалам, что не хотел мальчику зла и точно не помнил, в какой момент он перестал дышать.

- Обвиняемый полностью осознавал свои действия. Мужчина отдавал себе отчет в том, что делает. Полученные результаты психолого-психиатрической экспертизы войдут в основу обвинения следствия. Суд может учесть эти данные как дополнительное доказательство вины убийцы, - уточнил источник «КП-Петербург».

Видео следственного эксперимента с убийцей 9-летнего мальчика Паши из Петербурга Видео: ГСУ СУ СК России по Санкт-Петербургу

Петр Жилкин. Следствие просит всмотреться возможных жертв в это лицо. Фото: ГСУ СК по Петербургу

Расследование громкого уголовного дела продолжается. Жилкину грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Кроме того, поскольку в его гаджетах нашли детскую порнографию, его проверяют на предмет того, что ранее он мог навредить другим детям. В частности, ГСУ СК России просили любого, кто знает о наклонностях и преступлениях Жилкина, сообщить об этом следователям по телефону 8 (812) 570-66-71, либо лично в главном следственном управлении в Петербурге на Московском проспекте, 81.

Напомним, мальчик Паша с особенностями развития пропал в конце января 2026 года в Петербурге. Пока волонтеры и полиция искали ребенка, выяснилось, что он из многодетной семьи и не ходил в школу, несмотря на возраст. Мама и отец пеняли на то, что им не удалось пройти все бюрократические барьеры, в том числе проверки врачей. Из-за этого Паша слонялся без дела на улице и с местной Красносельской шпаной подрабатывал мойщиком автомобилей на паркинге у гипермаркета. Там его и заметил Петр Жилкин. Он заманил мальчика в машину, но тот оказался не из робкого десятка и пригрозил рассказать о его наклонностях полиции. Тогда взрослый амбал вышел из себя, ударил и задушил ребенка, а спустя сутки утопил его в ручье в коттеджном поселке на юге города.

Жилкин жил небедно, он строил дома в разных регионах и получал приличные деньги. Но жена от него давно ушла и забрала с собой дочь. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Интересно, что после убийства Жилкин успел сходить на свидание с подругой. В суде, когда душителя отправляли в СИЗО, он жаловался на журналистов, что из-за статей про него затравили его дочь в школе.

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