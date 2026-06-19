Движение электричек в Петербурге изменится с 1 июля из-за строительства ВСМ

Изменения будут действовать до конца строительства нового терминала на станции Волковская. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июля в расписании пригородных поездов, следующих по Волховстроевскому направлению в Петербурге, произойдут изменения. Это связано с подготовкой к строительству нового пассажирского терминала для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург - Москва. Об этом сообщила пресс-служба «РЖД».

- Поезда, которые ранее курсировали между Волховстроем и Московским вокзалом, теперь будут отправляться и прибывать на станцию Рыбацкое. Эти изменения будут действовать до завершения строительства нового терминала на станции Волковская, - объяснили в пресс-службе железной дороги.

Для удобства пассажиров на станции «Рыбацкое» с начала июля будет открыт дополнительный выход с платформы №1 и установлена новая линия турникетов под навесом. Кроме того, появится возможность пересадки на все виды городского транспорта и станцию метро «Рыбацкое».

Для удобства пассажиров на станции «Рыбацкое» с начала июля будет открыт дополнительный выход. Фото: gov.spb.ru

- Городской метрополитен увеличил количество поездов на Невско-Василеостровской линии до 27 пар, сократив интервал ожидания до 2–2,5 минут. Это сделано для обеспечения более комфортного перемещения горожан в связи с изменениями в расписании пригородных поездов, - уточнили в пресс-службе Комитета по транспорту.

Как стало известно "КП-Петербург", перемены пока не касаются электричек московского направления. Они пока так и будут приходить на Московский вокзал. Ранее сообщалось, что их с 1 июля перенаправят на Ладожский вокзал. Как удалось узнать "КП", пока этого не произойдет. Переносить электрички с Московского вокзала будут поэтапно, поэтому пока он будет принимать электропоезда с московского направления. Но в ближайшей перспективе их перенаправят. Точных дат, когда это произойдет, железная дорога не называет. Как и новой конечной станции для них. Рассматриваются два варианта: то же Рыбацкое или называвшийся ранее Ладожский вокзал.

Строительство ВСМ в Петербурге находится под контролем президента России и Министерства транспорта. Запуск магистрали является приоритетной задачей города и включён в программу развития до 2030 года. Новый терминал ВСМ, одобренный градостроительным советом, будет размещён на территории бывших складов купцов Кокоревых.

Рядом со станцией метро «Обухово» планируется создать транспортно-пересадочный узел, который свяжет ВСМ с пригородными электричками и наземным транспортом. После завершения строительства терминала ВСМ в Петербурге специалисты проведут испытания первого отечественного высокоскоростного поезда и запустят регулярное сообщение между городами.

Подробные изменения в расписании можно найти на сайте СЗППК.

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