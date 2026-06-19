Сына главного детского ортопеда РСФСР отправили в СИЗО: Остеопата обвинили в домогательствах к 13-летней пациентке

Остеопата Владимира Андрианова обвинили в развратных действиях к пациентке. Фото: личная страница ВКонтакте

Сын бывшего главного детского ортопеда РСФСР Владимира Андрианова – остеопат Владимир Андрианов-младший – задержан в Петербурге по обвинению в развратных действиях к юной пациентке. По данным следствия, в течение девяти месяцев он домогался до 13-летней пациентки. Девочка пожаловалась, что доктор оказывал ей нездоровые знаки внимания на приемах с декабря 2023 года по август 2024-го. Все происходило в частной клинике в Московском районе, которую чета Андриановых назвала «академией».

- В отношении мужчины возбудили уголовное дело по второй части статьи 135 УК РФ «Развратные действия в отношение несовершеннолетней». В рамках расследования на местах жительства и работы обвиняемого прошли обыски. Суд избрал ему меру пресечения в виде отправки под стражу (в СИЗО. – Прим.ред.), - сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу.

Мужчина вместе с отцом - легендой науки - основал частную клинику. Фото: личная страница ВКонтакте

По информации источника «КП-Петербург», мать жертвы ранее знала Андрианова-младшего и работала с ним. Сейчас ее дочери 15 лет, о событиях двухлетней давности она рассказала сама.

- Подросток рассказала, что врач грубо трогал в интимных местах. Сам он вину не признает. Проверятся информация, что остеопат домогался до других пациентов, - уточнил источник «КП-Петербург».

Академия, где все происходило, создана в 2008 году отцом задержанного. Владимир Леонидович Андрианов – известный советский и российский хирург и ортопед, доктор медицинских наук и профессор. Был не только главным детским ортопедом страны, но и изобретателям и ученым, входил в почетный список «500 лучших людей мира», созданный в США, - поскольку его заслуги в лечении детей признавало мировое сообщество. Андрианов-старший умер в 2013 году. Его академия под руководством сына занимается помощью детям с тяжелыми заболеваниями: энцфалопатией, гидроцефалией, черепно-мозговыми и спинальными травмами, неврозами, судорожными состояниями, эпилепсией и так далее.

Владимир Леонидович Андрианов - доктор медицинских наук и бывший главный детский ортопед страны. Фото: vk.com/arr_osteo

Согласно открытым данным на сервисе проверки контрагентов Rusprofile, клиника получила выручку в 1,6 миллиона рублей в 2025 году. При этом прибыль составила всего лишь 159 тысяч рублей. В академии Андрианов-младший работает гендиректором. Кроме того, мужчина является учредителем клуба охотников, с юрлица ранее взыскивали три штрафа. Сам Андрианов-младший проходил школу остеопатии в Европе. В клинике брал на лечение детей с болями в спине, шее, суставах и другими схожими проблемами. Андрианову-младшему грозит от 3 до 8 лет колонии.

Добавим, что остеопатия является альтернативной медициной в отличие от общепризнанной учеными ортопедии.

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