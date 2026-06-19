Укрытия от БПЛА установили в Кронштадте

Укрытия установили в Кронштадте. Фото: пресс-служба администрации Кронштадского района.

В Кронштадте начали устанавливать укрытия на случай атаки БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации. Судя по фото, распространенным администрацией Кронштадтского района , укрытие представляет из себя бетонный короб, схожий по размерам с морским контейнером.

- Если во время налета БПЛА вы находитесь на улице, то следует немедленно укрыться в ближайшем безопасном помещении, - сообщили в администрации. - Сертифицированные бетонные укрытия будут установлены по следующим адресам: Якорная площадь, общественное пространство на Кронштадтском шоссе, 5/9 в 16 микрорайоне, улица Зосимова, 8 у сквера «Инчхон», участок на пересечении ул. Литке и Кронштадтского шоссе, и недалеко от автобусной остановки.

В мэрии обратились к горожанам с просьбой не мусорить и предупредили, что на укрытия направлены камеры системы видеонаблюдения «Безопасный город».

Укрытия оснащены видеонаблюдением. Фото: пресс-служба администрации Кронштадского района.

- Также в ближайшее время будет опубликован перечень адресов помещений в Кронштадте для временного нахождения во время атаки БПЛА, - уточнили в администрации.

Напомним, Кронштадт подвергся атаке беспилотников в первый день Петербургского международного экономического форума 3 июня. Как сообщал губернатор Северной столицы Александр Беглов атаке подверглись объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах города.

- Повреждены несколько объектов. Пострадали несколько человек. Погибших нет, - сообщал тогда Беглов.

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