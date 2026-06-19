Губернатор Беглов вручил награды выдающимся медикам Петербурга

Беглов и Бельский поздравили медиков. Фото: Смольный.

Накануне профессионального праздника медиков губернатор Петербурга Александр Беглов вручил региональные награды выдающимся сотрудникам сферы здравоохранения. Церемония прошла в Смольном, где чествовали врачей, медсестёр, медбратьев и фельдшеров, работающих в стационарах, скорой помощи и поликлиниках Петербурга. Всего губернаторскими наградами отмечены 54 человека. Ещё 11 наград вручил председатель Законодательного Собрания Александр Бельский.

- Сегодня здесь присутствуют специалисты разных профилей, но всех их объединяет одно: вы работаете в медицине по велению души. Без истинного призвания в этой профессии удержаться практически невозможно. А также без глубоких знаний, силы воли, настойчивости, чуткости и, безусловно, огромного желания заниматься именно этим делом. На вас лежит очень ответственная миссия, особенно в работе с детьми и пожилыми людьми. Но вам это под силу. Благодарю вас за преданность выбранному пути, за самообладание и заботу о людях, – сказал Александр Беглов.

Губернатор также напомнил, что за последние годы в городе провели капитальный ремонт 160 объектов здравоохранения, открыли более 70 новых поликлиник, амбулаторий и кабинетов врачей общей практики. Были возведены новые стационары-трансформеры, а больницы оснастили современным оборудованием. Ежегодно обновляется автопарк машин скорой помощи.

Как отметил председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский медики Петербурга – это большая армия в 95 тысяч человек, которые работают на благо жителей города.

- Это действительно служение. Ваши добрые сердца, ваши теплые руки, душа, которой вы делитесь со своими пациентами. Вы все разные, но вы – наше большое-большое богатство, - сказал Александр Бельский. - 95 000 замечательных людей, которые помогают нашим детям, помогают нам. Вы встречаете нас, когда мы рождаемся, сопровождаете нас по всей жизни. За это вам огромное спасибо!

Особую благодарность губернатор выразил руководителям и сотрудникам медучреждений, которые сегодня оказывают помощь участникам специальной военной операции, а также врачам, выезжающим в командировки на Донбасс, в Новороссию и в город-побратим Мариуполь. С прошлого года в Петербурге действует проект «Здоровье для СВОих»: во всех поликлиниках участники СВО могут пройти углублённое медицинское обследование.

Звания «Заслуженный врач Санкт-Петербурга» удостоены 15 человек, звания «Заслуженный работник здравоохранения Санкт-Петербурга» – 13. Губернатор также поощрил 18 победителей конкурсов «Лучший врач» и «Лучший работник со средним медицинским образованием» 2025 года. Кроме того, он вручил Почётные грамоты и Благодарности губернатора медицинским работникам, проявившим наибольшие успехи в своей ежедневной деятельности.

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