Тайную запись Цоя нашли на кассете, которая 30 лет пылилась в архиве за границей

Неизвестную запись Виктора Цоя нашли в Швеции. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Архивист и коллекционер Сергей Чубраев сообщил сенсационную новость для фанатов группы «Кино» и Виктора Цоя. Он обнаружил запись редкой песни «Дети минут», которую Цой отказывался исполнять на концертах и записывать. На пленке Цой сам исполняет песню, считавшуюся утраченной. Запись больше 30 лет хранилась в домашнем архиве жительницы Швеции, которая общалась с рок-музыкантом в 80-е. Она записала Цоя во время вечеринки.

- Все началось в 2020 году, когда я работал с архивами на даче у басиста группы «Звуки Му» Александра Липницкого, - рассказал «КП-Петербург» Сергей Чубраев. – Мне в руки попал листок, исписанный рукой Цоя. Это был текст песни «Дети минут». И Александр мне рассказал, что Цой был у него в гостях, спел эту песню под гитару. Александру она очень понравилась, он достал магнитофон и попросил Виктора спеть ее еще раз, чтобы записать. На что Цой ответил категорическим отказом. Он сказал, «Нет ни в коем случае!».

Сергей Чубраев исследует глубины русского рока. Фото: Анастасия Бутина/предоставлено Сергеем Чубраевым.

Рокер объяснил, что песня острая, в ней многие группы упоминаются в пародийном ключе и могут друзья Цоя обидеться. Тогда Липницкий попросил хотя бы записать текст, что Цой и сделал. Песню знали только самые близкие, потому что Цой пел ее исключительно в кругу друзей. Уже после гибели кумира пытались вспомнить мелодию, но не смогли. Песню исполняла группа «Атас», которую продюсировал Липницкий, а потом Юрий Каспарян с Вячеславом Бутусовым в рамках проекта «Юпитер» сделали свою аранжировку. Но с Цоевским мотивом даже она не совпадала.

Тот самый листок с почерком Цоя. Фото: кадр из видео/предоставлено Сергеем Чубраевым.

- Тогда официально считалось, что песня утеряна, - продолжает Сергей Чубраев. – На меня это произвело такое впечатление, что я решил все же поискать ее. Методом исключения я убрал из поиска СНГ, потому что, если за 30 лет ничего не нашли, то шансов нет. Но мне пришла в голову такая идея, что мне надо попробовать связаться с иностранцами. Почему? Потому что у иностранцев, которые общались с группой «Кино», в отличие от советских граждан в то время часто были какие-то гаджеты: видеокамеры, фотоаппараты, диктофоны, пишущие плееры.

Догадка оказалась верной. Сергей стал писать всем иностранцам, кто был в тусовке Цоя в 80-е. Среди них была и Сара Океррен. В Ленинград она приезжала учить русский и к отцу, который был генеральным консулом Швеции в СССР. На одной из вечеринок, посвященных Сергею Курехину и Виктору Цою, у нее завязалась дружба с советскими рокерами.

- Я спросил, слышала ли она эту песню? И она ответила: да, я ее записал на плеер. Это было в 1988 году на вечеринке у Георгия Гурьянова. В отличие от квартирников, где все-таки много посторонних. На этой встрече были только свои. Они шутили, выпивали, там была гитара, Виктор решил спеть несколько песен по заказу девушек. В том числе и «Дети минут». Сказать, что я был рад, это ничего сказать.

Два года назад Сергей доехал до Стокгольма и получил затертую кассету, которая десятилетиями лежала дома у шведской подруги Цоя. Только в студии ее смогли оцифровать и услышать ту самую запись. Скоро ее смогут услышать и все поклонники «Кино». Об этих поисках снята документальный фильм, в конце которого будет поставлена утерянная запись. Фильм опубликуют бесплатно на всех платформах в 00:00 21 июня в день рождения Виктора Цоя.

Виктор Цой и Юрий Каспарян. Фото: архив Сары Океррен/предоставлено Сергеем Чубраевым.

Но история на этом не заканчивается. У Сары Океррен оказался огромный архив, связанный с Цоем и ленинградским андеграундом: сотни кассет, записанных на вечеринках, видео, письма, даже картины Цоя и Гурьянова, которые сейчас стоят целое состояние. Сергей Сейчас работает с этим архивом.

Георгий Гурьянов и Сара Океррен. Фото: архив Сары Океррен/предоставлено Сергеем Чубраевым.

- У Сары есть еще одна уникальная вещь, в то время она почти каждый день вела дневник. Я надеюсь, что мы сможем расшифровать эти записи и перевести на русский язык перевести, и оттуда можно будет узнать какие-то интересные детали из того времени, когда она общалась с группой «Кино» и многими другими. - Сара мне доверяет, и у нас одна общая цель, чтобы все, что ей удалось сохранить, все хранилось в будущем в музее «Кино». Мы верим, что в обозримом будущем он появится.

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