Актер Никита Кологривый выступит на юридическом форуме в Петербурге

Никита Кологривый выступит на юридическом форуме в Петербурге. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Одним из спикеров деловой программы Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) станет актер Никита Кологривый. Об этом сообщили организаторы форума. Кологривый вместе с писателем Александром Цыпкиным и худруком Национального драматического театра (Александринский театр) Никитой Кобелевым примет участие в дискуссии «Право и искусство».

- Казалось бы, далекие друг от друга явления, и тем не менее их взаимодействие порождает уникальное междисциплинарное пространство, - объяснили такой выбор спикеров организаторы.

Отметим, форум пройдет в Петербурге 24–26 июня на площадке Экспофорума. ПМЮФ соберет сотни экспертов, которые проведут дискуссии по различным аспектам права и смежным темам. Так в рамках форума запланированы как минимум два выступления председателя СК России Александра Бастрыкина, который заявлен спикеров в двух дискуссиях. Одна посвящена итогам работы следственного комитета РФ, другая международным отношениям – заявленная тема «Историческая амнезия Европы».

Традиционно юридический форум касается исторических аспектов. Так в этот раз обсудят революцию 1905 года в России. Участниками сессии станут помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский, министр юстиции Константин Чуйченко и митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.

В программе ПМЮФ заявлены выступления блогера Валентина Петухова (Wylsacom), режиссера Сарика Андреасяна и режиссера Никиты Михалкова.

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