Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Ленинградский военный округ показал, как проходят тренировки бойцов мобильных огневых групп (МОГ), задействованных в обороне петербургского неба от атак БПЛА. Бойцы МОГ отрабатывают навыки стрельбы из мощных пулеметов по летящим целям, а так же другие аспекты службы.
- Начинаем обучение со сборки-разборки, снаряжения боекомплекта, - рассказал один из новичков МОГ. - Самое сложное привыкнуть к режиму службы, работе в полном снаряжении, но потом привыкаешь и не замечаешь этого.
Как рассказал «КП-Петербург» инструктор с позывным Арес, бойцы мобильных групп отрабатывают навыки поражения БПЛА с помощью специальных дронов, которые несут имитацию летящей цели.
- Учитывая калибр оружия, цель не является сложной, разрывными патронами можно поразить дрон, даже не попадая в него. Если боеприпас разорвется рядом, то цель будет сбита, - объяснил инструктор.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Постоянные тренировки проходят и опытные бойцы. Например, командир роты охраны с позывным Орел уже имеет на счету несколько сбитых дронов, но тем не менее, регулярно бывает на полигоне.
- 6 июня мы заступили на дежурство. Поступила команда, что будет лететь БПЛА, МОГ отреагировал занял позицию, мы охраняли завод и отразили атаку. С часу ночи до утра сбили пять устройств. Никто не пострадал. Думаю, это результат тренировок, - объяснил боец.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала, как работает расчет ПВО, который охраняет небо Ленобласти от атак вражеских дронов.
Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?
Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max