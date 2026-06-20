Памятник на могиле Романа Старовойта в Петербурге закрыли от посторонних

Могилу спрятали от чужих глаз. Фото: Александр ДЫБИН. Перейти в Фотобанк КП

Мемориальный комплекс на могиле бывшего министра транспорта России и губернатора Курской области Романа Старовойта скрыли от глаз посторонних. Как сообщили «КП-Петербург» сотрудники Смоленского православного кладбища, внушительный гранитный памятник замотали черной пленкой и огородили лентой.

- Работы на могиле шли больше месяца, отсыпали мелкой гранитной крошкой большую площадку, установили сразу два обелиска из гранита и мрамора, но все закрыли. Видимо откроют в годовщину смерти, когда близкие придут на поминки, - сказал источник «КП-Петербург».

Помощница Старовойта на его могиле на 40-й день смерти

Как ранее выяснила «Комсомолка», цена такого памятника может доходить до 15 млн рублей.

Напомним, Роман Старовойт покончил с собой в июле 2025 года. До этого он ушел с поста губернатора Курской области на фоне антикоррупционного расследования против своих бывших подчиненных. Чиновника похоронили на Смоленском кладбище в Петербурге. Так решили его близкие, потому что в Северной столице живут родители Старовойта.

Памятник откроют в годовщину гибели чиновника. Фото: Александр ДЫБИН. Перейти в Фотобанк КП

Экс-чиновника похоронили в элитной части кладбища недалеко от часовни Ксении Петербургской. Рядом покоятся актриса Людмила Сенчина, певец Эдуард Хиль и няня Пушкина Арина Родионовна.

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