«За два года пришел один донат»: Фанаты бьются за восстановление могилы Романа Трахтенберга, разрушенной вандалами

Надгробие не могут восстановить уже два года. Фото: vk.ru/id844014742

Поклонники творчества шоумэна Романа Трахтенберга (Горбунова) уже два года пытаются собрать средства на восстановление мраморной плиты на его могиле. Как рассказал «КП-Петербург» поклонник артиста Владимир Лавров, скорее всего, надгробие на кладбище 9 января пострадало от рук вандалов. Мраморная плита с портретом Трахтенберга разлетелась на куски.

- Не думаю, что она могла отвалиться сама, она была закреплена на клей и шурупы, - рассказал Лавров. – Кто-то из поклонников собрал из обломок портрет Романа и поставил его на могиле. Остальные осколки лежат за памятником.

По словам мужчины, он и группа поклонников попытались собрать средства на восстановление памятника. Но за два года получили только один донат в 450 рублей. Связаться с близкими Трахтенберга не удалось. Несколько лет назад стало известно, что пожилой отец артиста борется с тяжелым заболеванием.

- Я работал арт-директором того же клуба, где Рома начинал работать шоуменом. У меня родилась идея открыть бар-музей-театр имени Романа Трахтенберга, - рассказал Лавров. – Мы сейчас переезжаем в историческое здание на Ланское шоссе дом. Память Романа, конечно храним, собираемся открыть театральный сезон, спектаклем «Воскресение Романа Трахтенберга».

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