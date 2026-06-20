Занимали место в три ночи: Огромная очередь образовалась на границе Эстонии и России

У границы с Россией собралась толпа. Фото: кадр из видео.

В эстонской Нарве на границе с Россией собралась огромная очередь из желающих попасть в РФ. Как сообщают очевидцы, к вечеру 20 июня с эстонской стороны у КПП находилось порядка 200 человек, которые не успели пройти границу до завершения работы погранпункта.

- Не прошли около 100 человек, плюс подошли люди к 18-19 часам, чтобы занять очередь на завтра. Итого на ночь осталось около 200 человек, - рассказал очевидец.

По словам местного жителя, в последние дни на границе Эстонии и России в Нарве отмечается ажиотаж, у КПП собирается очередь. Люди часами, а иногда и сутками ждут очереди.

- Те, кто встали сегодня в 14:00, не прошли, а вставшие в очередь ночью в 3 часа, прошли около 15:00, - отмел источник «КП-Петербург».

Последние дни на границе сотни желающих попасть в Россию.Фото: кадр из видео.

Ранее очереди на границе связывали с приближением праздников, Дня России и ранее Дня Победы. С чем связан ажиотаж сейчас не ясно.

- Возможно, люди хотят пройти из-за эстонских праздников 22 июня в Эстонии сокращенный рабочий день, 23-24 - праздничные выходные дни.

Как ранее рассказывала «КП-Петербург», День Победы в российском Ивангороде, который находится на границе с Эстонией (от Нарвы его отделяет река Нарова) последние годы становится значимым событием для жителей прибалтийской республики. Организаторы праздника в Ивангороде ставят сцену так, чтобы праздничный концерт был видел и со стороны Эстонии. На другом берегу реки собираются местные жители и туристы, которые приходят послушать российские песни.

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