156 тысяч высокотехнологичных операций и 24 новых объектов: Беглов и Бельский поздравили город с Днем медицинского работника

В Петербурге отметили День медицинского работника. Фото: пресс-служба ЗакСа

В Петербурге отметили День медицинского работника. В рамках праздничных мероприятий город не просто чествовал врачей, но и напомнил, какими усилиями создается современная медицина Северной столицы.

Губернатор Александр Беглов заявил, что здравоохранение остается одним из главных приоритетов городской политики. По его словам, Петербург последовательно увеличивает объем высокотехнологичной медицинской помощи, обновляет инфраструктуру и внедряет цифровые сервисы.

- За последние годы мы существенно укрепили систему здравоохранения: открываем новые объекты, оснащаем учреждения современным оборудованием и делаем медицинскую помощь более доступной, - отметил глава города.

По данным городских властей, за прошлый год в Петербурге введено 24 новых объекта здравоохранения, еще 10 - модернизированы и отремонтированы. Сегодня более 50 медицинских учреждений города выполняют высокотехнологичные операции. В 2025 году их общее число составило 156 тысяч.

Отдельное внимание уделяется первичному звену: закуплено почти 1400 единиц оборудования для поликлиник, продолжается ремонт и модернизация учреждений. Уровень цифровизации достиг 92% - именно столько записей к врачу оформляется дистанционно.

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский отметил масштаб работы медицинского сообщества города.

- За этими цифрами стоят десятки тысяч специалистов, которые ежедневно спасают жизни и возвращают здоровье людям, - подчеркнул он на торжественной церемонии.

Развитие системы здравоохранения Петербурга осуществляется в рамках стратегических городских программ, включая «Десять приоритетов развития Санкт-Петербурга», сформированных при участии «Единой России». Одним из ключевых направлений остается повышение качества и доступности медицинской помощи.

Город также активно развивает высокотехнологичную медицину: трансплантологию, кардиохирургию, нейрохирургию, внедряет роботизированные операции и цифровые технологии, включая элементы искусственного интеллекта в крупнейших медицинских центрах.

Кроме того, реализуются социальные проекты для разных категорий пациентов - от программ активного долголетия до специализированной помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

По итогам последних лет в Петербурге фиксируется рост объемов медицинской помощи и обновления инфраструктуры, а система здравоохранения продолжает переход к модели современной, технологичной и доступной медицины.