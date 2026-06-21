Пенсионерка из Петербурга случайно выиграла в лотерею пять миллионов рублей

Женщина потратит выигрыш на ремонт и здоровье. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Петербурга Елена стала обладательницей суперприза в размере пяти миллионов рублей после неожиданной покупки лотерейного билета.

Как сообщили в пресс-службе лотереи, в день выигрыша пенсионерка играла на телефоне, когда на экране появилось рекламное предложение поучаствовать в розыгрыше. Обычно женщина закрывала такие объявления, но на этот раз случайно нажала на баннер.

После этого Елена решила не отменять действие и приобрела первый попавшийся билет со случайной комбинацией чисел. Именно он оказался выигрышным.

- Ирония ситуации в том, что крупный выигрыш пришел именно тогда, когда я совсем не планировала играть, - рассказала победительница организаторам.

По словам женщины, с лотереями она знакома давно. Ранее Елена работала в одном из отделений почты и не раз видела, как люди приобретают билеты.

Выигранные средства пенсионерка планирует направить на ремонт жилья, решение вопросов со здоровьем, а также сделать подарок на свадьбу своей дочери.