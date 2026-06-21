Парк приключений «Дримвуд» открыл летний сезон на курорте Сбера «Манжерок»

Парк приключений «Дримвуд. Фото: пресс-служба Сбербанка.

В парке приключений «Дримвуд» всесезонного курорта Сбера «Манжерок» открылся летний сезон. Уже в первый день его посетили около четырёх тысяч детей и взрослых из Республики Алтай, Алтайского края, Свердловской области, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов.

На открытии гостей ждала развлекательная программа: концерты, спектакли, выступления фокусников, огненное шоу, музыка и танцы. Самыми яркими моментами дня стали мультимедийное представление «Легенда о Белом Марале», вдохновлённое алтайскими сказаниями, и большой праздничный салют.

Парк приключений «Дримвуд. Фото: пресс-служба Сбербанка.

На площади в 10 га для посетителей работают семь аттракционов, тематические пространства, аркадные игры «Лесные забавы», интерактивные представления, мастер-классы, магазин сувениров и гастрономические зоны.

Любители острых ощущений могут прокатиться на аттракционе «Жужжи Лети», цепочной карусели «Танец Ветра» или экстремальном маятнике «Оракул» — он сочетает высокую скорость, зависания в невесомости и повороты на 360 градусов, что сделало его одним из самых популярных уже в первый день работы.

Парк приключений «Дримвуд. Фото: пресс-служба Сбербанка.

А для маленьких гостей парка увлекательным открытием стал аттракцион «Умка». Он плавно поднимает детей на высоту до 10 метров, создавая ощущение полёта на воздушном шаре, где на вершине их встречает медвежонок Умка. Этот аттракцион — часть первой и единственной в России тематической зоны аттракционов, созданной в сотрудничестве с киностудией «Союзмультфильм». Здесь гости могут подняться на шестиметровую высоту вместе с Чебурашкой, любоваться панорамными видами парка в компании героев «Простоквашино», а аттракцион «Оранжевая Корова» станет первым колесом обозрения для самых маленьких.

Парк приключений «Дримвуд. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Центральный символ парка «Дримвуд» — 32-метровая скульптура «Голова Белого Марала», образ которого в культуре народов Алтая является одним из ключевых. Вечером скульптура служит площадкой для мультимедийного шоу «Легенда о Белом Марале», которое уже получило профессиональное признание, став победителем премии «ПРО ПАРК» в номинации «Лучший проект, технология или решение для развлекательного бизнеса».

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Всё, что сделано в парке "Дримвуд", — для детей и взрослых, которые любят приключения. Именно открытие таких мест нас вдохновляет, большое счастье видеть радость на лицах детей. Уверен, что парк обретёт своих постоянных поклонников и станет популярным среди семей со всей России. В первый же день парк «Дримвуд» посетило около 4 тысяч человек, и мы рассчитываем, что за год он примет свыше 150 тысяч гостей».

Людмила Кузнецова, генеральный директор парка «Дримвуд»:

«Увидеть сегодня улыбки тысяч людей со всей страны — главная награда за наш труд. Сегодня было яркое открытие, но впереди нас ждёт ещё очень большая работа. К концу лета мы запустим новые аттракционы, которые подарят гостям более экстремальные эмоции, включая башню свободного падения "Эхо гор" высотой 38 метров и диско-костёр "Лесной вихрь" с трассой протяжённостью 92 метра».

Юлиана Слащёва, Председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм»:

«Киностудия "Союзмультфильм" сегодня формирует объёмный мир героев и историй, работая в концепции 360, а это значит, что и дети, и взрослые могут встретиться с любимыми персонажами не только с помощью экрана, но и во время досуга, обучения. Наше сотрудничество с курортом "Манжерок" позволило создать в реальности волшебное пространство, которое объединяет поколения с помощью анимации и знакомых героев».

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