Знаменитой «Башне» Вячеслава Иванова в Петербурге вернут исторический облик

Зданию вернут исторический цвет фасада. Фото: max.ru/spb

Петербурге продолжается реставрация доходного дома Дернова на Таврической улице, 35. Здание, известное как «Башня» Вячеслава Иванова, обновляют в рамках губернаторской программы по восстановлению фасадов многоквартирных домов-памятников.

Специалисты проводят комплекс работы по сохранению исторического облика объекта культурного наследия регионального значения. В пресс-службе администрации города рассказали, что сейчас идет активное восстановление балконов, лепных кронштейнов, парадных дубовых дверей и аварийного крыльца. Кроме того, фасадам возвращают первоначальный цвет стен.

Сейчас специалисты восстанавливают лепнину и балконы. Фото: max.ru/spb

- Работы проводят по губернаторской программе реставрации фасадов 255 многоквартирных домов-памятников. Завершить их планируют в 2027 году, - отметили в пресс-службе правительства города.

Особую известность дому в стиле эклектики принес поэт-символист Вячеслав Иванов. С 1905 года он снимал здесь квартиру под куполом здания, которую называл «Башней». В начале XX века это место стало одним из главных литературных и философских салонов Серебряного века, где собирались известные поэты, писатели и мыслители.

После завершения работ памятник архитектуры сохранит свой исторический облик и останется одним из знаковых мест культурного Петербурга.

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