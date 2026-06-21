Александра Трусова трогательно поздравила мужа с днем рождения

Трусова трогательно обратилась к своему супругу Макару Игнатову. Фото: соцсети Александры Трусовой

Фигуристка Александра Трусова публично поздравила с днем рождения своего супруга Макара Игнатова. 21 июня ему исполнилось 26 лет. Трогательное обращение и личные фото 21-летняя спортсменка опубликовала в социальных сетях.

В поздравлении Трусова призналась, что именно Игнатов однажды покорил ее сердце и продолжает делать это каждый день.

- Сегодня свой день рождения отмечает один очень классный человек, который покорил мое сердце однажды и продолжает делать это каждый день. Я могла бы перечислять бесконечно, за что я люблю его, но на это не хватит всего времени мира, - написала фигуристка.

Спортсменка поблагодарила мужа за поддержку, заботу и семейное счастье.

- Макар, я люблю тебя. За нашу семью. За то, что ты всегда поддерживаешь меня во всех даже самых дурацких идеях. За то, как ты смотришь на меня. За то, что я могу быть собой рядом с тобой. За то, что с тобой мне дается легче всё на свете. За то, что я с тобой как за каменной стеной. За то, что ты - это ты! - поделилась Трусова.

Напомним, Александра Трусова и Макар Игнатов поженились в 2024 году. В августе 2025 года у пары родился сын Михаил. Сейчас фигуристка работает над возвращением в профессиональный спорт после рождения ребенка.