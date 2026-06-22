Акция "Свеча памяти" прошла на Дворцовой. Фото: Смольный

В ночь с 21 на 22 июня Дворцовая площадь превратилась место проведение масштабной акции – на главной площади Петербурга зажгли сразу 120 тысяч свечей в 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. Почтить память всех погибших пришли сотни волонтеров, блокадников, бойцов СВО и представителей патриотических объединений. А поисковики, которые год за годом ищут и перезахороняют останки бойцов Красной армии, развернули шатер с выставкой найденных вещей и трофеев.

Поисковики открыли на площади временную экспозицию. Фото: Смольный

Ближе к полуночи на площади «загорелась» огненная картина размером 40 на 30 метров, центральным объектом которой стала легендарная «полуторка» ГАЗ-АА. Именно на этой машине эвакуировали людей по Дороге жизни, а также привозили в блокадный город еду и лекарства.

Дворцовую посетили и губернатор Александр Беглов вместе с председателем Заксобрания Северной столицы Александром Бельским. Глава города напомнил, что защитники Ленинграда пережили холод, голод, чудовищные обстрелы и бомбардировки.

- Пока горят эти свечи памяти – мы едины, а, значит, непобедимы. В Год единства народов акция имеет особое значение. Петербург всегда был и остается образцом единения граждан. Это результат нашей общей работы по сохранению исторической памяти и воспитанию новых поколений, - произнес губернатор.

На Дворцовой прошел концерт с песнями военных лет. Фото: Смольный

Огонь для зажжения огромной композиции не простой, а доставленный прямо с Пискаревского мемориального кладбища – его привезли в специальной капсуле.

- 22 июня – это дата, навсегда разделившая историю России на до и после. 27 миллионов погибших, 1418 дней боли и потерь. Великая Победа, доставшаяся невероятной ценой. В 12:15 по московскому времени мы призываем всех остановиться и вспомнить павших героев. Зажгите свечу памяти, - призвал Александр Бельский.

Сотни человек почтили память погибших в освобождении города предков. Фото: Смольный

Добавим, что ночью торжественно-траурная церемония прошла и на Пискаревском мемориальном кладбище. Там в 04:00 участники молодежного движения «Пост №1» заступили в Почетный караул на вахту памяти у Вечного огня.

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