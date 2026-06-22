Жара сменится резким похолоданием на неделе с 22 по 28 июня в Петербурге

В Петербурге обещают похолодание до +16 градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

У природы нет плохой погоды, но температурные качели есть – главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил, что в Северной столице похолодает на неделе с 22 по 28 июня. По словам метеоролога, антициклон попросит жару на выход. Однако начало недели вполне летнее: в понедельник малооблачно и до +25 градусов. Дальше через наш регион пройдут атмосферные фронты, которые внесут коррективы в планы загорающих и купающихся.

- Со вторника, 23 июня, в Петербурге станет немного прохладнее, только до +20 градусов днем. А в среду пройдут кратковременные дожди, температура при этом опустится до +16 градусов и на пару дней станет немного ниже нормы. Однако к выходным дням погоду вновь начнет определять антициклон, - поделился Александр Колесов в своем Telegram-канале «О погоде в Петербурге».

Когда ждать возвращения жары? Во второй половине недели, хотя и там город будут остужать кратковременные дожди. К субботе и воскресенью можно вновь готовить купальники – обещают до +27 градусов.

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