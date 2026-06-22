В Янино расширят дороги и запустят большие автобусы после жалоб жителей в СК

Жителя Янино добились дорожных реформ в поселке. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Янино-1 добились перемен от властей Ленобласти после жалобы в Следственный комитет на огромные пробки. В поселке за пару лет кратно увеличилось число проживающих – сейчас их примерно два десятка. В местных группах в соцсетях люди часто пишут о необходимости открыть новый выезд, а также просят большие комфортабельные автобусы. Много претензий и к перевозчику, особенно на интервалы движения общественного транспорта.

Корень проблем дорожной инфраструктуры в том, что земля принадлежит застройщику. Но областная администрация подготовила перечень будущих реформ. Планируется, что застройщики сами улучшат транспортную доступность поселка, по аналогии с расширением Голландской улицы. Улично-дорожную сеть изменят так, чтобы на не удобно было ездить большим автобусам. Предварительная концепция проекта разработана сотрудниками комитетов по дорожном хозяйству и транспорту Ленобласти.

- В первую очередь, начнется спрямление участка дороги на улице Ясной. Разработку конкретных технических решений там возьмут на себя застройщики. Также они проработают, куда можно будет разместить разворотную площадку и зону для технического перерыва и межрейсового простоя автобусов большой вместимости, - сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Несколько участков дорог в Янино расширят. Фото: администрация Ленобласти

- Жители Янино давно просят большие автобусы, но запустить их невозможно без должной подготовки дорог, - признал глава комстроя Ленобласти Егор Никитенко. – Сейчас мы видим, какие участки улично-дорожной сети нужно привести в рабочее состояние, и подключаем к этой задаче застройщиков. Успешный пример Голландской улицы - в помощь, там расширили два сложных участка дороги. Такой подход понятен всем участникам. Девелоперы сами понимают, что транспортные проблемы влияют на качество жизни жителей, развитие территории и спрос в новых ЖК.

К слову, в Янино будут еще строительные работы – там зарезервировали землю под ледовую арену и здание местной администрации.

Добавим, что жители поселка часто жалуются в СК на социальные проблемы. В частности, два года назад они критиковали убитый асфальт на Шоссейной улице. Тогда глава ведомства Александр Бастрыкин поставил разрешение проблемы на свой личный контроль. А годом ранее председатель СКР обращал внимание на некачественную воду в поселке.

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