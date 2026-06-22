Как в Ленобласти подросткам помогают пережить трудный возраст. Фото: Александра Траубе.

Попасть в «трудную» ситуацию легко, достаточно одной ошибки, неосторожного шага или компании, в которой оказался не вовремя. А вот выбраться из этого круга, состоящего из бесконечных проблем с законом, школой, родителями, почти невозможно. По статистике, подростки, однажды вставшие на учёт или даже оказавшиеся под стражей, часто становятся рецедивистами: они просто идут по знакомому, проторенному пути. Разорвать порочный круг, сотканный из безнаказанности, непонимания и поломанных судеб, семьям в одиночку не под силу.

ИЗМЕНИТЬ, НЕ СЛОМАВ

В Ленинградской области эту проблему решают системно, на государственном уровне работают профильные программы и учреждения. Но не менее важна роль общественных некоммерческих организаций, которые зачастую глубже погружены в проблему, видят каждого ребёнка и его историю. На основе этого живого, каждодневного опыта рождается понимание, как действительно помогать, какие подходы работают, а какие нет. Именно так, через пробы, ошибки и настоящие судьбы, родилась программа «Добрый круг», которая объединяет проектную деятельность, направленную на социализацию детей и подростков. Ее реализует благотворительный фонд «Вера и надежда». Фонд поддерживает тех, кому особенно нужна опора: семьи в трудной ситуации, пожилых людей и людей с особенностями развития. Работа с подростками - одно из важных направлений.

- Мы начали с простых встреч с детьми, и со временем, за 10 лет, разработали авторский метод. В основе «Доброго круга» - адаптивный скаутинг. Это воспитание в духе традиционных российских ценностей, но в лёгкой, игровой форме. С помощью различных досуговых программ мы стараемся заинтересовать и замотивировать ребят, они находят новых друзей, новые впечатления и с большим успехом справляются с основными обязанностями в жизни, - рассказывает президент благотворительного фонда «Вера и надежда» Анастасия Грунэ.

Программа состоит из нескольких больших блоков. На занятиях по основам христианской нравственности с ребятами говорят о важных вещах - о добре, честности, ответственности, но без скучных лекций. Есть скаутская подготовка и безопасный туризм. Звучит серьёзно, но на деле это увлекательные приключения, походы и тренировки. Отдельный блок - история традиций и культуры России, где через знакомство с наследием страны ребята начинают ощущать свою принадлежность к чему-то большему. Но самое важное, это эмоциональная грамотность и профориентация. Подростков учат понимать свои эмоции, управлять ими, узнавать свои сильные стороны и склонности. А ещё есть ремёсла, арт-терапия и мастер-классы, где можно отвлечься, выплеснуть энергию и создать что-то своими руками.Программа получила грантовуюподдержку губернатора Ленинградской области, что позволило провести десятки занятий и несколько походов по региону. Дети изучали историю, культуру, основы безопасного туризма - и всё это через квесты, игры, квизы.

- Мы приобщаем участников к краеведению, ведь чтобы любить родину, надо знать ее историю, понимать, изучать. Мы этим в досугово-игровой форме и занимаемся, - добавляет Анастасия Грунэ.

Конечно, одним грантом программа не ограничивается. Годовой цикл программы - это не разовые встречи, а целая жизнь. 40 клубных встреч, где по каждому блоку даётся не менее 12 часов занятий. Семейные праздники: День матери, Пасха, День любви, семьи и верности. А ещё минимум два похода, скаутские испытания и еженедельные беседы со священником. И четыре выездных экспедиции - осенью, зимой, весной и летом. Словом, круглый год у ребят есть занятие, цель и наставники. Но главное, не количество, а результат.

- Мы работаем с применением скаутского метода, а это значит, что мы сосредоточены на долгосрочных отношениях, - поясняет Анастасия Грунэ. - И отслеживаем результаты по социализации. Так вот практически все участники, которые подходят к периоду поступления в сузы или вузы, находят себя, специализируются. Есть те, кто потом занимается дополнительно, участвует в олимпиадах и поступает как олимпиадники. А для ребят с особенностями развития «Добрый круг» становится местом, где они находят друзей и поддержку. Родители отмечают, что дети становятся более самостоятельными и общительными.

Фонд реализует свои программы не только на территории Ленинградской области, но и старается охватывать другие регионы. Здесь понимают: изменить траекторию жизни подростка вполне реально, если рядом оказывается взрослый, которому не всё равно, если вместо запретов и наказаний предлагают дело по душе и место, где принимают без условий. Хорошо, если таких программ будет больше.