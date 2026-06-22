На станции «Парк Победы» в пол вмонтируют немецкие шевроны

Пассажиры будут наступать на немецкие шевроны на станции метро "Парк победы". Фото: t.me/podzemnik_spb

Реконструкция станции метро «Парк Победы» обрастает все новыми деталями. Губернатор Александр Беглов в интервью ТАСС раскрыл уникальную концепцию оформления: пол верхнего вестибюля изготовят из рифленых металлических плит, в состав которых добавят переплавленную броню фашистской военной техники, найденной на местах боев вокруг Ленинграда.

– На отдельных плитах планируется нанести изображения шевронов воинских подразделений, воевавших в составе вермахта. Они будут интегрированы в рисунок пола так, что на них будут наступать как входящие, так и выходящие пассажиры, – цитирует Беглова ТАСС.

Надземный павильон украсят мемориальным панно с данными о войне и блокаде. На верхнем ярусе появится мозаика с Ленинградским парадом Победы, фраза «Никто не забыт, ничто не забыто» и витраж с Орденом Победы. Нижний вестибюль оформят медальонами с барельефами военачальников и панно с исторической фотографией прохода войск Ленинградского фронта через арку Победы.

Ранее «КП-Петербург» сообщала: утвержденный проект пришлось корректировать. Ветеранские организации вмешались в согласование окончательного вида станции – их пожелания передали профильному вице-губернатору. Именно после этого в облик добавили элементы воинской славы: карту прорыва блокады на фасаде, трофеи из знамен и оружия на крыше, а также мозаику с Георгием Победоносцем и панно с Нарвскими воротами над эскалаторами.

Вестибюль снесут, а на его месте возведут новое сооружение. Фото: "Архитектурная мастерская Сахновского".

Также напомним: согласно контракту, существующий вестибюль снесут, а на его месте возведут двухэтажное здание круглой формы с подсвечивающимся куполом. Стоимость работ – 3,2 млрд рублей. Открыть станцию после реконструкции обещали летом 2027 года, но из-за перепроектирования сроки могут сдвинуться.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max