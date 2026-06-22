Платные парковки появятся с 25 июля еще на двух набережных Петербурга

Платную парковку создадут на двух набережных в центре Петербурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Центральные районы Петербурга продолжают «запарковывать». Так, платные стоянки появятся еще на двух набережных – Смольной и Робеспьера. Об этом сообщается в распоряжении Комитета по транспорту Северной столицы, опубликованном на сайте Смольного. Парковки должны будут заработать с 25 июля. Документ подписан председателем комитета Денисом Минкиным, в нем уточняются участки, где создадут стоянки.

- На Смольной набережной создадут парковку на участке от Смольного проспекта до Водопроводного переулка. На набережной Робеспьера парковка появится на участке от проспекта Чернышевского (на четной стороне) до Литейного проспекта, - сообщается в документации транспортного комитета.

Ответственным за содержание стоянок и проверки, платят ли за нее автомобилисты, назначили городской Центр управлений парковками. Предварительно, припарковаться на набережной Робеспьера обойдется в 200 рублей за час. Сколько будет на Смольной – пока неизвестно.

Напомним, ранее в Смольном информировали об изменении стоимости парковки с 1 июня на семи участках в центре Петербурга. В городе остаются четыре тарифа на платных стоянках.

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