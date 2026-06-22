Велосипедистам хотят увеличить штрафы за нарушения ПДД в Петербурге

Фото с того самого ДТП с гонщиком-велосипедистом, которое послужило поводом для того, чтобы собрать комиссию в ЗакСе Петербурга. Фото: Александр Габитов

Власти Петербурга задумались об ужесточении наказания для велосипедистов, которые нарушают Правила дорожного движения. Поводом стал инцидент, который произошел 7 июня на Петроградской стороне возле театра имени Миронова. Группа велосипедистов-гонщиков сбила пожилую женщину, которая переходила дорогу на зеленый свет. Женщину увезли на скорой. Свидетелем инцидента стал председатель Общественной палаты Ленобласти Александр Габитов.

- Большая группа велосипедистов с улюлюканьем выехала на граждан, - рассказал Габитов на заседании комиссии по транспорту ЗакСа Петербурга. - Люди побежали, в полуметре от меня женщина в годах попала под велосипедиста. Вызвал скорую помощь, вызвал ГАИ. Остановились свидетели, начали разговаривать с велосипедистами. Они оказались из клуба «Злые койоты», приехали в Петербург покататься по нашим дорогам. Ни слова извинения они не произнесли.

Велосипедиста, сбившего женщину, так и не наказали. Фото: Александр Габитов

По словам общественника, есть системная проблема с безопасностью велодвижения. Согласен с этим и руководитель велосообщества Петербурга Павел Хусу.

- Произошедшее недопустимо. Чтобы в нашем культурном городе люди скрывались с места ДТП! Есть фотографии этих господ из Уфы, по ним можно будет определить конкретных нарушителей и найти их, - сказал Хусу. – Но в этот же день произошло ДТП, когда автомобиль оказался на велодорожке и сбил двух велосипедистов, одни из них скончался.

Как установили в ходе заседания депутаты, нарушитель, наехавший на женщину, передвигался на дорогом велосипеде, цена которого может превышать миллион рублей. По мнению представителя ГАИ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Павла Кузнецова, повлиять на ситуацию может только увеличение штрафа.

- Мы на связи с коллегами из Башкирии, нам обещали помочь найти нарушителей. Но штраф там смешной - полторы тысячи рублей. Они это устраивают, потому что знают, что ответственность ничтожно маленькая, - сказал представитель полиции.

Депутаты договорились детально изучить проблему, чтобы осенью предложить решение. Возможно, потребуется обращение в Госдуму с просьбой увеличить штрафы для велосипедистов-нарушителей.

КОНКРЕТНО

С начала 2026 года в Петербурге в ДТП с велосипедами пострадало 159 человек. Более 7000 человек на средствах индивидуальной мобильности в этом году привлекли к ответственности. В это число входят самокатчики и курьеры.

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