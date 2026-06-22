Жар-птица на Неве, пятеро ведущих на сцене и город из декораций: Чем удивит праздник выпускников на Дворцовой

На Дворцовой площади начался монтаж сцены. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Петербург вновь станет столицей выпускников со всей страны. 27 июня на Дворцовой площади пройдет грандиозный концерт, а кульминацией праздника станет появление легендарного брига «Россия» под алыми парусами в акватории Невы. Чем же удивит шоу в этом году, рассказываем, что известно.

ГОРОД МЕЧТАТЕЛЕЙ

В этом году организаторы «Алых парусов» обещают не просто масштабное шоу, а целую историю о мечте, взрослении и выборе собственного пути. По замыслу режиссеров, каждый номер станет частью большого путешествия, которое символизирует переход вчерашних школьников во взрослую жизнь.

Праздник традиционно разделят на две части. Сначала гостей ждет концерт на Дворцовой площади. Уже с восьми часов вечера на сцену выйдут молодежные коллективы, а позже эстафету примут популярные артисты российской эстрады.

Еще один сюрприз - большая жар-птица на Неве. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Дворцовой уже начался монтаж сцены. Ее размеры почти вдвое превысят прошлогодние: конструкция растянулась на 75 метров в ширину и поднялась более чем на 30 метров в высоту. Одним из самых сложных инженерных решений стали две независимые наклонные крыши.

Концертная программа будет построена как история о мечтах. Зрители окажутся в символическом «Городе мечтателей», вспомнят школьные годы, первую дружбу и первые серьезные решения. Судя по выросшим у Эрмитажа башням, это будет реально воссозданный город.

Отдельный блок посвятят единству страны: выпускников поздравят жители разных регионов России, сумевшие добиться успеха в самых разных сферах.

- Нам важно показать сегодняшним выпускникам, какие возможности открываются перед ними. Мы хотим, чтобы ребята почувствовали: они не одиноки, их поддерживают миллионы людей по всей стране, - отметил художественный руководитель и главный режиссер концертной части праздника Феликс Михайлов.

ПЯТЕРО ВЕДУЩИХ И ЗВЕЗДЫ

Еще одним новшеством станет работа сразу нескольких ведущих. Праздник проведут Ника Здорик, Сергей Городничий, Юлианна Караулова, Вячеслав Макаров и Дарья Александрова. Причем они не ограничатся ролью конферансье, а станут полноценными участниками музыкально-театрального действия.

На сцену выйдут Елка, Татьяна Куртукова, Люся Чеботина, Filatov & Karas, группа TRITIA, Алена Свиридова, Юлия Пересильд с группой «МАNДРАГОРА», Алекс Лим и другие артисты. Финальным аккордом концерта станет выступление Елки, чьи песни прозвучат как напутствие выпускникам перед началом нового жизненного этапа.

ОТ ДВОРЦОВОГО ДО ТРОИЦКОГО И ЗАГАДОЧНАЯ ЖАР-ПТИЦА

После этого внимание зрителей переключится на Неву, где развернется знаменитое водно-пиротехническое шоу.

Но главным символом праздника по-прежнему остается бриг «Россия». Судно с алыми парусами площадью почти 900 квадратных метров вновь пройдет по Неве под залпы салютов и вспышки фейерверков. Маршрут корабля как и в прошлом году: он стартует у Сенатской площади, затем бриг пройдет через створ Дворцового моста, совершит эффектный разворот у Зимней канавки и проследует к Троицкому мосту.

Именно этот момент каждый год становится самой эмоциональной частью праздника. Тысячи выпускников загадывают желания, провожая взглядом корабль, который символизирует надежду, веру в себя и исполнение мечты.

Но кроме уже известных деталей о празднике, организаторы готовят несколько сюрпризов. Их пока держат в строжайшем секрете. Например, на одной их репетиций шоу на воде напротив Петропавловской крепости появилась большая жар-птица.

Напомним, в этом году попасть на «Алые паруса» смогут исключительно выпускники и их сопровождающие. Школьникам выдали именные пригласительные, которые невозможно подделать. Билеты на концерт и шоу не продаются.

В 2026 году организаторы ожидают рекордное количество гостей. В Петербург приедут выпускники из всех регионов России и зарубежных стран.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max