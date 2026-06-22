Когда добро становится делом: «Комсомолка» помогла НКО Ленобласти быть услышанными

Проект стал для некоммечреских организаций бесплатным и профессиональным медиаресурсом. Фото предоставлено организаторами проекта «Медианавигатор PRO Добро».

Сегодня сложно представить нашу жизнь без некоммерческих организаций (НКО). Они решают задачи, которые государству в одиночку не осилить: видят то, что остаётся за рамками системных мер, находят подход там, где официальные структуры оказываются бессильны. К сожалению, зачастую их работа - это тихий подвиг, о котором редко узнают за пределами узкого круга. Но чтобы таких организаций становилось больше, а их инициативы заметнее, нужна информационная поддержка. Без неё даже самый важный проект рискует остаться незамеченным. А значит - не получить ни новых последователей, ни помощи от партнёров, ни внимания тех, кому она адресована.

«Комсомольская правда в Петербурге» давно не просто рассказывает новости. Мы ищем людей, которые делают мир вокруг лучше, и стараемся им помогать. Поэтому, когда появилась возможность поддержать тех, кто ежедневно решает социальные проблемы Ленинградской области, мы не раздумывали. Так родился проект «Медианавигатор PRO Добро», который реализует АНО «Центр "Перспектива». Он проходил с апреля по июнь 2026 года при поддержке гранта Губернатора Ленинградской области.

Мы ищем людей, которые делают мир вокруг лучше, и стараемся им помогать. Фото предоставлено организаторами проекта «Медианавигатор PRO Добро».

Идея была простая и очень нужная: дать социально ориентированным НКО региона бесплатный доступ к профессиональным ресурсам нашего медиахолдинга - сайту, газете, радио, социальным сетям. Чтобы каждая организация, которая действительно меняет жизнь людей, могла рассказать о себе широкой аудитории. Проект стал для них бесплатным и профессиональным медиаресурсом, который ликвидировал этот информационный вакуум.

- По сути, это масштабный социально-просветительский проект, призванный стать навигатором в мире медиа для представителей социально ориентированных НКО Ленинградской области, - говорит генеральный директор и главный редактор «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» Ирина Жеглова. - Мы не просто рассказываем о благотворительности, а показываем устойчивые, умные и нужные виды деятельности, которые решают острые социальные проблемы: поддержка инвалидов, ветеранов боевых действий, трудоустройство, материнство, забота о пожилых. Проекты, которые меняют жизни конкретных людей и укрепляют общество. Мы показываем портреты живых людей, занимающихся социально полезным делом. Даём пример для тех, кто ещё только думает заняться этим видом деятельности.

В качестве участников были выбраны 25 НКО из 10 районов Ленобласти. Для каждого разработана индивидуальная «дорожная карта» по публикациям на разных площадках «Комсомолки». Итого - 125 материалов, 125 историй о том, как в регионе делают добро.

Теперь на страницах Комсомолки читатели увидят настоящих народных героев. Фото предоставлено организаторами проекта «Медианавигатор PRO Добро».

Проект завершается, и мы можем сказать: отклик превзошёл все ожидания. Заявок было в разы больше, чем мест. Интерес со стороны некоммерческого сектора показал, как остро они нуждаются в поддержке такого рода.

В ходе проекта мы затронули практически весь спектр социальных проблем, которые сегодня решают НКО: помощь бойцам СВО и их семьям, поддержка людей с инвалидностью, забота о старшем поколении, помощь животным и семьям в сложной жизненной ситуации, работа с трудными подростками, профориентация тех, кто ищет себя в профессии, и даже проекты по продвижению имиджа Ленинградской области.

Важно говорить не только о помощи людям, но и животным. Фото предоставлено организаторами проекта «Медианавигатор PRO Добро».

Мы увидели, сколько в регионе активных, неравнодушных людей и профессиональных организаций, которые знают, как помочь. Им не хватало одного, чтобы их голоса звучали громче. «Медианавигатор PRO Добро» стал тем самым рупором.

- Нам так важно, что о нас узнали, что нас заметили! Спасибо, что помогли рассказать о нашей работе, - писали представители НКО нашим журналистам. А мы благодарим их за то, что они есть, за их работу, за их веру в то, что мир можно изменить к лучшему.

Но на этом мы не заканчиваем. Поддержка добрых дел - это не разовая акция, а наша постоянная редакционная задача. Проект «Медианавигатор PRO Добро» показал, как много мы можем сделать вместе. Мы обязательно продолжим эту работу, создадим новые проекты, ещё более интересные и актуальные. Потому что добро нуждается в том, чтобы о нём говорили.