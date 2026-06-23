Удивлять, вдохновлять и верить в чудо: Как прошёл «Белый бал» в Петербурге

Среди номинантов - три женщины, спасшие ребенка, упавшего из окна десятого этажа. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Искренние улыбки, тепло объятий на сцене, признания в любви к своему делу. Именно так выглядит ежегодный «Белый бал» «Комсомолки», на котором мы вручаем награды «Медиаперсона года» героям наших публикаций, людям, чьи истории знал и обсуждал весь город. В этом году «Белый бал» проходит уже в двенадцатый раз. И каждый раз на нашем торжестве новый состав героев, новые истории, новые трогательные моменты. Не обошлось и без сюрпризов.

ТРАДИЦИИ ИНОВАЦИИ

В прошлом году «Белый бал» был посвящён 100-летию «Комсомольской правды», все прошло масштабно, красиво, по-настоящему празднично. Казалось, ну что может быть круче? Как переплюнуть собственный юбилей? Но «Комсомолка» умеет удивлять. И в этот раз мы вновь доказали: газете, которой больше века, не страшны никакие перемены, потому что она сама идёт в ногу со временем.

Награждать «Медиаперсон года» ведущие Ольга Маркина и Кирилл Манжула вышли на сцену не одни. Рядом с ними был… искусственный интеллект по имени ИИгорь. Он зачитывал профили номинантов, причем, делал это ничуть не хуже живого диктора. «Комсомолка», как выяснилось, занимает первое место среди СМИ в рейтинге источников нейросетей, так что нам все по плечу!

Искусственный интеллект по имени ИИгорь зачитывал профили номинантов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- С искусственным интеллектом надо дружить! Совсем заменить себя не дадим, но помогать - почему бы и нет, - заявили ведущие.

Да и место для бала мы выбрали соответствующее: церемония прошла в Центре современного искусства имени Сергея Курёхина.

- Это центр новаторства, смелых идей, и наши медиаперсоны именно такие люди, Они вдохновляют, двигают нас вперёд, дарят позитив, а иногда и негатив. Но за это мы любим искренне всех героев наших публикаций, - сказала генеральный директор и главный редактор «Комсомольской правды в Петербурге» Ирина Жеглова. - За 101 год мы собрали свой уникальный КОД УСПЕХА — из доверия читателей, энергии наших журналистов и смелости идти вперёд.

Музыкальное настроение нашему вечеру задавал симфонический оркестр «Таврический» под руководством главного дирижера и художественного руководителя, директора Государственной Филармонии для детей и молодежи Михаила Голикова.

ГЕРОИ С БОЛЬШИМ СЕРДЦЕМ

Каждый раз, выбирая героев для премии, мы смотрим не просто на громкую славу или хайповые инфоповоды. Важно, чтобы за историей стояла суть, чтобы человек своим примером менял пространство вокруг. Чтобы его поступок или труд имели настоящее значение - для города, для людей, для страны. Именно таких героев чествовали на «Белом бале».

- Есть средства массовой информации, которые живут за счёт тиражирования негативных информационных поводов. Есть СМИ, которые сухо освещают даже самые интересные события. А есть маленькое количество средств массовой информации, которые хорошие новости умеют хорошо и интересно освещать, и «Комсомольская правда» - одна из них, - подтвердил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Вице-губернатор Борис Пиотровский вручил диплом археологу Александру Бутягину. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Например, одним из лауреатов нашей премии стал археолог Александр Бутягин- заведующий сектором античного мира Эрмитажа. Этой весной он нашёл в Керчи два клада золотых монет, а следом оказался в польской тюрьме.

- Меня чрезвычайно поддерживало множество людей, и российская пресса в том числе, и «Комсомольская правда». Поддержка чувствовалась даже там, в маленькой камере, - признался Александр.

Одним из самых трогательных моментов стало появление Марии Макаренко. 2 апреля она родила однояйцевых четверняшек- случай один на 15,5 миллиона родов. Малышек - Аню, Софью, Василису и Настю - сейчас приходится различать по цветным ленточкам на ручках.

- Женщинам, которые хотят забеременеть, не отчаивайтесь. Чудеса случаются, всё будет хорошо, - сказала Мария со сцены.

К этому пожеланию присоединился депутат Государственной Думы Виталий Милонов, тоже многодетный отец.

- Чтобы родить сразу четырех - это высшее мастерство, так могут только самые лучшие русские женщины! Хотелось бы передать всю энергию и добро, которое вы несете, всем нашим замечательным женщинам, чтобы они беременели и рожали!

А вот история, от которой замирает сердце. 26 февраля полуторагодовалый мальчик выпал из окна 10-го этажа на Богатырском проспекте. Его поймали три женщины - Анна Кабашова, Ольга Артемьева и Екатерина Безгубова. Растянули куртку, как батут, малыш упал, но выжил.

- В жизни всегда есть место подвигу. Слова, по-моему, избиты, все их прекрасно знают. Но есть ещё один выбор - моральный и нравственный, с которым рано или поздно сталкивается каждый: что важнее, сохранить себя или спасти другого? Вот сегодня искусственный человек говорит за нас на сцене, но человеку нужен человек. Если бы вас не было, этого ребёнка уже бы не было. Вы спасли маленькую жизнь. За это вам низкий поклон, - обратилась к номинанткам уполномоченный по правам ребёнка Санкт-Петербурга Анна Митянина.

СЕКРЕТЫ СЧАСТЬЯ

От спасённых малышей - к тем, кто доказывает: возраст не помеха. 71-летняя учительница географии Ольга Богачёва танцует хип-хоп на Невском. Ирина Михайловна, которая больше 30 лет работает дворником, стала «самым милым дворником России». Её видео набрали миллионы просмотров, а люди со всей страны собрали ей на день рождения миллион рублей. Кстати, Ирина Михайловна давно дружит с «Комсомолкой».

- «Комсомолка» в 13 лет выпустила меня в трудовую жизнь. Сейчас мне 73, и все 60 лет я с «Комсомолкой», - сказала она со сцены.

Конечно все гости хотели бы сохранить активность в преклонном возрасте. И пару практических советов они получили

- Все наши цифры в голове. Что мы себе поставим, то и будет. Мой секрет долголетия - долгосрочные планы. На 5, 10, 20 и 30 лет. Если они есть, вы ещё нужны Вселенной, - поделился заслуженный артист России Сергей Рогожин,

Еще один рецепт долголетия выдал бессменный лидер «АукцЫона» Олег Гаркуша, медиаперсона 2026 года:

- У меня два дня рождения — день, когда я родился, и день, когда перестал употреблять алкоголь. И я счастлив. Чего и всем желаю!

А пластический хирург Ольга Филиппова чувствовала себя на «Белом бале» настоящей Золушкой. Петербурженка оперирует детей с гигантскими невусами, к ней на операции едут пациенты из Америки, Турции, Австрии, Ирана.

- Неожиданно и приятно. Сначала много работаю без выходных, а потом меня приглашают на «Белый бал». Спасибо за это! Интерес иностранных пациентов к нашей работе возрастает, мы транслируем в мир доброту, эмпатию и профессионализм.

Награды в этот вечер нашли своих героев в самых разных сферах. Конструктор Алексей Гарагашьян, создатель вездеходов и боевого пикапа «Фарис», командир воинской части радиоэлектронной борьбы подполковник Руслан Зиатдинов и его бойцы - те, кто каждый день защищает небо Петербурга и выполняет боевые задачи в зоне СВО. Команда аэропорта Пулково получила награду за то, что даже в самые сложные времена создаёт для пассажиров «ощущение дома».

Олег Виллард победил не только в шоу «Титаны», но и в номинации от «Комсомолки». Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спортивный дух вечера поддержал фитнес-тренер и участник шоу «Титаны» Олег Виллард. Он напомнил, что начать тренироваться можно в любом возрасте и тренировки - это не только про силу, но и про работу мозга. А самой необычной номинацией стал «Двое на Эльбрусе, считая собаку»: Джек-рассел-терьер Майло вместе с хозяином Игорем Гайсиным покорил высоту 5 642 метра, став первым в мире в своей породе.

Украшением вечера стала Наталья Андрейчук - победительница конкурса «Миссис Земной шар», основатель студии дизайна и многодетная мама.

Наталья Андрейчук в прошлом году вошла в топ-10 Международного конкурса красоты и материнства «Миссис Земной шар», а теперь победила в номинации «Дизайнер собственной жизни». Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ну а в будущем среди наших медиаперсон могут появиться представители бизнеса. На полях ПМЭФ-2026 «Комсомольская правда в Петербурге» и региональное отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия» подписали соглашение о сотрудничестве.

- Я искренне горжусь нашей совместной работой в информационной сфере и уверен, что мы многого добьемся, - говорит председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов.

После торжественной церемонии награждения гостей ждали фуршет, фотозоны и розыгрыш призов. Но назвать наш праздник просто светской вечеринкой было бы неправильно. Это место, где встречаются прошлое и будущее, традиции и смелые идеи. Но главное, мы каждый год напоминаем: медиаперсонами года становятся не только те, кто в топе новостей, а те, чья история способна тронуть, вдохновить и объединить.

Какой же праздник без хорошего торта? Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

КОНКРЕТНО

Кто стал «Медиаперсоной года»

Номинация «вКЛАД в будущее» - археолог, заведующий сектором археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира Государственного Эрмитажа Александр Бутягин.

Номинация «Лот №1» - бессменный лидер группы «АукцЫон», актёр и музыкант Олег Гаркуша.

Номинация «Уникальная мама» - Мария Макаренко, мама однояйцевых четверняшек, родившихся 2 апреля (уникальный случай - один на 15,5 миллиона родов).

Номинация «Стражи неба» - командир воинской части радиоэлектронной борьбы подполковник Руслан Зиатдинов и его бойцы.

Номинация «Высший пилотаж» - команда аэропорта Пулково.

Номинация «Ангелы под прикрытием» - Анна Кабашова, Ольга Артемьева и Екатерина Безгубова, поймавшие ребёнка, выпавшего из окна 10-го этажа.

Номинация «Супер стар» - Ольга Богачёва (71-летняя учительница географии, танцующая хип-хоп) и Ирина Михайловна (дворник, ставшая «самым милым дворником России»).

Номинация «Двое на Эльбрусе, считая собаку» - Игорь Гайсин и его Джек-рассел-терьер Майло, первыми в своей породе покорившие Эльбрус (5 642 метра).

Номинация «Супергерой в белом халате» - Ольга Филиппова, доктор медицинских наук, пластический хирург.

Номинация «Титанические подвиги» - Олег Виллард, фитнес-тренер, участник шоу «Титаны», мастер спорта по гребле.

Номинация «Кулибин XXI века» - Алексей Гарагашьян, конструктор, разработчик вездеходной техники и боевого пикапа «Фарис».

Номинация «Дизайнер собственной жизни» - Наталья Андрейчук, победительница конкурса «Миссис Земной шар», основатель студии дизайна NA Design

СКАЗАНО

В день «Белого бала» обращение к нам направил губернатор города Александр Беглов:

«Социально значимая премия занимает особое место в жизни Северной столицы. Мы чествуем новаторов образования и науки, лидеров бизнеса, меценатов и волонтёров, спортсменов и деятелей искусства — тех, кто предан своему призванию и общественной миссии, помогает находить ответы на вызовы времени и своим примером вдохновляет других на добрые поступки.

Выражаю благодарность организаторам — медиагруппе «Комсомольская правда» — за создание и реализацию важного проекта. Поддержка профессионалов, которые вносят весомый вклад в отечественную журналистику и медиасферу, имеет огромное значение для настоящего и будущего нашего города и страны».

ЭТО ВАЖНО

Генеральным партнером премии выступил Банк «Уралсиб» - один из ведущих российских банков. Он работает в нескольких направлениях: обслуживает частных клиентов, юридических лиц и занимается инвестиционным бизнесом. Региональная сеть банка насчитывает 195 точек продаж и больше тысячи банкоматов. Всего у банка шесть филиалов, а его присутствие охватывает 8 федеральных округов и 50 регионов. В этом году представители банка вручили награду победителю в номинации «Супергерой в белом халате» Ольге Филипповой. «Лечение гигантских невусов кожи – это колоссальная работа изо дня в день, - делится руководитель макрорегиона «Запад» Банка Уралсиб Ренат Сейфетдинов. Хочу поблагодарить Ольгу Васильевну за то, что дарит силы, веру и надежду маленьким пациентам. За душевный подход и заботу о них, невероятный вклад в их жизни и здоровье.

Руководитель дирекции развития продаж премиального бизнеса Банка «Уралсиб» Григорий Шапиро вручил награду «Супергерою в белом халате». Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Также Ренат Сейфетдинов отметил, что в этом году Уралсиб третий раз выступает партнером премии.

- Это становится для нас доброй традицией, - сказал он. - «Медиаперсона года» – всегда яркое, знаменательное событие в жизни города. Ведь её лауреаты – не звезды или политики, а обычные жители Санкт-Петербурга, каждый из которых благодаря своему таланту, профессионализму или незаурядности стал известен не только в городе, но и за его пределами. Поэтому быть частью такой премии для нас особенно ценно.

Уралсиб регулярно поддерживает социально и общественно-значимые события города, выступая партнером различных проектов. Участие в жизни Санкт-Петербурга для нас важно, ведь мы – часть этого прекрасного города, где мы сами живем и работаем. Где мы ежедневно ведем работу, предоставляя различные финансовые сервисы, регулярно совершенствуя продукты банка для комфорта наших клиентов. Надеюсь, что и в дальнейшем мы сможем оказывать поддержку различным городским инициативам.

НА ЗАМЕТКУ

Один из партнеров вечера - «Деловая Россия» - общероссийская общественная организация, представляющая интересы частных несырьевых компаний, которые добиваются лидирующих позиций в своих отраслях. Организация, основанная в 2001 году, объединяет более 7 тысяч бизнесменов и более 400 депутатов региональных и федерального парламентов России. Общая численность сотрудников на предприятиях «Деловой России» — около 3 млн человек, а суммарная годовая выручка предприятий — порядка 5,3 трлн руб.

Санкт-Петербургское региональное отделение «Деловой России» образовано в 2005 году. Сегодня в Отделении числится свыше 100 членов Организации, являющихся собственниками более 300 компаний. Петербургское отделение «Деловой России» — это союз предпринимателей. Эксперты Отделения состоят более чем в 79 совещательных органах при РОИВ и ФОИВ. Основными направлениями работы Отделения являются: создание условий для улучшения инвестиционной привлекательности Санкт-Петербурга, развитие в городе индустриальных парков для предприятий малого и среднего бизнеса, помощь предпринимателям в выходе в регионы России, повышение социальной ответственности бизнеса

На полях ПМЭФ-2026 «Комсомольская правда в Петербурге» и региональное отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия» подписали соглашение о сотрудничестве. Оно касается совместной работы в информационной сфере. В частности, радио «Комсомольская правда» 92.0 FM запускает передачу, посвященную бизнесу Северной столицы.

В ИЗБРАННОЕ

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