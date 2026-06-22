В Петербурге проходит внутритрубная диагностика тепловых сетей. Фото: пресс-служба «Петербургтеплоэнерго».

Диагностирование проводится с помощью современного роботизированного комплекса, который загружается в трубопровод и обследует его изнутри. Перемещаясь по трубопроводу под землей, робот выявляет в нем «слабое звено», что позволяет вовремя предупреждать появление дефектов на тепловых сетях. Подобный метод позволяет минимизировать неудобства для потребителя, связанные с проведением земляных работ, так как не требует масштабных раскопок.

Всего в этом году запланировано провести внутритрубное диагностирование 465 метров сетей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: в Санкт-Петербурге от котельной на Южной дороге в сторону стадиона «Газпром Арена» (диаметр трубопровода 530 мм, протяженность 200 м); во Всеволожском районе Ленинградской области от котельной на Охтинской аллее до ул. Шувалова (диаметр трубопровода 1020 мм, протяженность 265 м). - Компания применяет современные методы внутритрубного диагностирования. Они позволяют обследовать прямолинейные участки трубопроводов до 750 метров в каждую сторону с одного места загрузки. Врезавшись в трубу в одном месте, можно продиагностировать до полутора километров трубопровода, - отмечает главный инженер ООО «Петербургтеплоэнерго» Денис Матин.

В прошлом году на предмет износа и масштабных загрязнений было проверено 280 метров трубопроводов.