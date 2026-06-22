«Утонул в болоте, погиб от медведя, убит в драке»: Экстрасенсы похоронили пропавшего в Ленобласти врача, а он пять дней выживал в лесу

Поиск вели в лесу и по реке. Фото: vk.ru/extremum

Настоящая детективная история с неожиданной развязкой произошла в Ленинградской области. Пока в интернете эзотерики наперебой рассказывали родственникам, где и как погиб пропавший рыбак, реальные поисковики пять суток метр за метром обследовали леса, болота и водоемы. Итог оказался неожиданным для всех «ясновидящих»: мужчина выжил.

45-летний врач из Петербурга по имени Алексей пропал во время отдыха с друзьями в районе поселка Дальний Гатчинского округа 13 июня. Компания рыбачила на берегу реки Оредеж. В какой-то момент мужчина вышел из палатки в сторону леса и не вернулся.

Сначала его искали друзья. Затем к поискам подключились спасатели и добровольческие отряды. Но параллельно история попала в одну из популярных групп «ЭЗОТЕРИКА. ПОИСК пропавших, потерявшихся людей» в соцсети «Вконтакте», где люди, называющие себя эзотериками, помогают искать пропавших по фотографиям. Примечательно, что надежды на высшие силы возлагали и сами родственники врача. Двоюродная сестра мужчины по имени Елена просила «экстрасенсов» помочь. Но большая часть комментариев не прибавляла оптимизма.

Версии там появились практически сразу.

- Этот мужчина исходит мне погибшим. Его видно в болоте. Просто оступился и попал в яму, - написал один из участников сообщества, - написала одна из участниц группы.

Другой заявил коротко:

- Убит в драке.

Третий был уверен:

- Встреча с медведем погубила его у водоема.

Нашлись и те, кто категорично сообщил родственникам, что мужчина уже мертв и найти его можно только как тело, да еще и намекнули, что друзья Алексея, знают, что с ним произошло и скрывают это.

Родственники пытались найти подсказки у интернет-магов. Фото: hvk.ru/astro_poisk

Тем временем реальность выглядела совсем иначе.

Поисково-спасательная операция развернулась на огромной территории. В ней участвовали добровольческие отряды «Экстремум», «Отклик», «Северо-Запад», сотрудники аварийно-спасательной службы Ленобласти, спасатели Петербурга и пожарные подразделения.

Лес вокруг поселка Дальний оказался одним из самых сложных участков для поиска. Заболоченная местность, густой ельник, отсутствие связи, затопленные берега Оредежа и километры труднопроходимой чащи.

- Потерялся хороший человек. Не ехать невозможно, - вспоминают участники операции.

За пять суток десятки добровольцев прошли десятки километров по болотам и буреломам. Пешие группы обследовали около 44 квадратных километров леса. Работали кинологи, использовались лодки. Но решающий момент наступил только на пятые сутки.

Добровольцам из поискового отряда «Северо-Запад» удалось найти пилота, который согласился поднять в воздух вертолет для обследования труднодоступных районов. Практически сразу после начала облета произошло чудо. С воздуха заметили человека.

Пропавший находился примерно в семи километрах от лагеря, из которого ушел несколько дней назад. Он оказался на берегу болота и сумел подать сигнал пилоту.

Но мужчину обнаружили целым и невредимым через пять дней. Фото: vk.com/id607143446

Позже выяснилось, что все это время мужчина выживал самостоятельно. Чтобы не погибнуть от обезвоживания, он фильтровал и пил болотную воду. Несмотря на пять суток в лесу под дождем, рыбак сохранил самообладание и смог дождаться помощи.

Пилот посадил вертолет и эвакуировал найденного мужчину. Уже через несколько минут его передали медикам.

По словам участников операции, найденный оказался гораздо бодрее, чем можно было ожидать после такого испытания.

- Чувствую себя хорошо, что вы в самом деле, - улыбался спасенный мужчина, когда его осматривали врачи.

Сейчас Алексей приходят в себя после долгого приключения в лесу.

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