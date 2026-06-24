Таксисты еженедельно перевозят 3 млн человек в Петербурге

В Петербурге таксисты еженедельно перевозят три миллиона пассажиров. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Северной столице зарегистрировано 68 тысяч машин такси. Причем, за последние три года их число выросло в три раза. Это результат применения новых норм закона, регулирующего рынок перевозок. Об этом, выступая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ-2026), сообщил заместитель председателя Комитета по транспорту Северной столицы Денис Усанов. Его слова передает корреспондент КП-Петербург.

- 6500 самозанятых получили у разрешение на работу в такси, и эта цифра растет, - отметил Усанов. - Бюджет Петербурга получил свыше миллиарда рублей доходов от этих самозанятых. При этом доля перевозок на такси значительна. Это три миллиона поездок на такси в неделю, при общем пассажиропотоке в 22 млн человек на наземном транспорте.

Однако у отрасли есть и проблемы. По словам чиновника, закон написан так, что даже самозанятые, для многих из которых такси – это подработка, должны вести внушительную переписку и соблюдать массу формальностей. Если выполнять все требования, то в день в Комитет по транспорту должно было бы поступать больше 20 тысяч заявлений. Или 700 тысяч в год.

- Наша системная работа с более чем 100 перевозчиками привела нас к мысли о необходимости эволюционного подхода к дальнейшей трансформации отрасли, - отметил Усанов. - Петербург продвигает инициативу об отмене требования о месте жительства и регистрации по месту жительства самозанятых таксистов. Эта законодательная инициатива получила поддержку. В декабре принят был федеральный закон. С января мы начали эту практику. В Законодательном собрании рассматривается закон Санкт-Петербурга, который закрепляет это.

Кроме того, власти Петербурга подготовили пять инициатив, которые помогут без заминок перевести самозанятых таксистов на работу в статусе индивидуального предпринимателя.

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