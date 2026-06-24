Реабилитационный период помог нерпам окрепнуть. Фото: https://max.ru/vodokanal_spb

На Ладожском озере состоялся второй в этом сезоне выпуск подопечных Фонда друзей балтийской нерпы. Три нерпы - самки Марта и Кильпола, а также самец Шейкин - отправились в свободное плавание после успешного лечения и реабилитации в Центре спасения морских млекопитающих в Репино. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

- Самки Марта и Кильпола поступили в центр новорожденными, потеряв матерей. Шейкин, в свою очередь, был хорошо выкормлен матерью, но попал в рыболовные сети и получил травму - глубокий разрез на шее. Благодаря заботе сотрудников Фонда, он полностью восстановился, - рассказали в пресс-службе комитета.

Три ладожские нерпы выпустили в Ладогу после реабилитации в Репино Видео: https://max.ru/vodokanal_spb

Реабилитационный период помог нерпам окрепнуть. Они научились самостоятельно добывать пищу и готовы к жизни в естественной среде обитания.

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