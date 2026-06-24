В Ленобласти почтили память павших в Великой Отечественной войне. Фото: пресс-служба Партии «Единая Россия».

22 июня - дата, которая отзывается болью в сердце каждого. В этом году исполнилось 85 лет с того дня, когда мирная жизнь советских людей оборвалась. Меняются поколения, уходят ветераны, но память вновь и вновь собирает людей у мемориалов, обелисков и братских могил. В Ленинградской области День памяти и скорби отметили серией траурных мероприятий, которые прошли по всему региону.

- Мы пронесем эту память через годы, сбережем ее для внуков и правнуков и продолжим делать все, чтобы трагедия, начавшаяся 22 июня 1941 года, никогда не повторилась. Вечная память павшим! Вечная слава защитникам Отечества! - обратился к жителям региона губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В Ленинградской области День памяти и скорби отметили серией траурных мероприятий, которые прошли по всему региону. Фото: пресс-служба губернатора Ленинградской области.

В ночь с 21 на 22 июня Мемориальный комплекс мирным советским жителям, погибшим от рук немецко-фашистских захватчиков в Гатчинском округе, в деревне Зайцево стал точкой притяжения для всей Ленинградской области: здесь прошла патриотическая акция «Огненные картины». Волонтеры, депутаты и все присутствующие совместно зажгли огненную картину «ПОМНИМ!». Масштабная картина, посвященная героическим и трагическим страницам военных лет. После состоялась торжественно-траурная церемония.

В Ломоносовском районе прошла акция «1418 свечей за каждый день войны».

- Мы никогда не забудем 27 миллионов наших жизней, положенных на алтарь Победы в мае 1945. Эту память мы храним в наших семьях и наших сердцах. Именно поэтому, несмотря на поздний час, люди пришли, чтобы зажечь свечи и отдать дань уважения героям, благодаря которым у нашей страны есть будущее, - отметил депутат Законодательного Собрания Дмитрий Рытов. - Сохранение исторической памяти является неотъемлемой частью Народной программы Партии «Единая Россия». Важно не только помнить о тех, кто погиб, но и передавать эту память следующим поколениям.

В Ломоносовском районе прошла акция «1418 свечей за каждый день войны». Фото: пресс-служба Партии «Единая Россия».

В Тихвине акция «Огненные картины войны» собрала активистов местного отделения партии, «Волонтёров Победы», представителей молодёжного движения «Молодая Гвардия», депутатов и жителей города. У памятника «Слава героям» зажгли свечи. Собравшиеся почтили память миллионов советских людей, павших в годы войны, и тех, кто стал жертвой современных наследников нацистских идей.

В Тихвине прошла акция «Огненные картины войны». Фото: пресс-служба Партии «Единая Россия».

Жители Выборга присоединились к всероссийским акциям «Свеча памяти» и «Минута молчания». У мемориала советским воинам на Южном кладбище зажглись свечи и легли красные гвоздики. Присоединиться к памяти мог каждый - онлайн-акция «Свеча памяти» от благотворительного фонда «Память поколений» позволила зажечь виртуальную свечу на сайте проекта.

Жители Выборга присоединились к всероссийским акциям «Свеча памяти» и «Минута молчания». Фото: пресс-служба Партии «Единая Россия».

День памяти и скорби - напоминание о том, какой ценой была завоёвана Победа. Пока живы те, кто помнит, пока горит Вечный огонь и зажигаются свечи, война не будет забыта.